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31 серпня 2020, понеділок, 12:43 5
Суспільство 2020-08-31T13:38:08+03:00
Українські Новини
Початок навчального року спричинить за собою потужний спалах COVID-19, - Рубан

Початок навчального року спричинить за собою потужний спалах COVID-19, - Рубан

Константин Долгий
Карантин, Навчальний рік, Коронавірус, Covid-19
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Після повернення учнів до занять в новому навчальному році, з 1 вересня, варто очікувати виникнення безлічі локальних спалахів коронавірусної інфекції COVID-19. Про це заявив глава ГУ Держспоживчслужби в місті Київ Олег Рубан в коментарі для РБК-Україна.

За словами Рубана, причиною очікуваного зростання нових випадків зараження COVID-19 є завершення канікулярного періоду, після якого, як показує практика, відбуваються спалахи інфекційних захворювань.

"Це природно, це реєструється кожного вересня після завершення канікул", - сказав Рубан.

Він також додав, що слід готуватися до щоденного появи нових антирекордів за кількістю нових виявлених випадків COVID-19 і збільшення кількості людей, яким необхідна госпіталізація.

Раніше Українськi Новини писали, що Рубан пояснив, як почнеться навчальний рік в умовах пандемії COVID-19 і як коронавірус стане причиною скасування традиційних лінійок 1 вересня.

Крім того, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в навчальних закладах "помаранчевої" зони викладачі будуть носити захисні щитки .

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