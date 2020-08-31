Початок навчального року спричинить за собою потужний спалах COVID-19, - Рубан

Після повернення учнів до занять в новому навчальному році, з 1 вересня, варто очікувати в иникнення безлічі локальних спалахів коронавірусної інфекції COVID-19 иникнення безлічі локальних спалахів коронавірусної інфекції COVID-19 . Про це заявив глава ГУ Держспоживчслужби в місті Київ Олег Рубан в коментарі для РБК-Україна .

За словами Рубана, причиною очікуваного зростання нових випадків зараження COVID-19 є завершення канікулярного періоду, після якого, як показує практика, відбуваються спалахи інфекційних захворювань.

"Це природно, це реєструється кожного вересня після завершення канікул", - сказав Рубан.

Він також додав, що слід готуватися до щоденного появи нових антирекордів за кількістю нових виявлених випадків COVID-19 і збільшення кількості людей, яким необхідна госпіталізація.

Раніше Українськi Новини писали, що Рубан пояснив, як почнеться навчальний рік в умовах пандемії COVID-19 і як коронавірус стане причиною скасування традиційних лінійок 1 вересня.

Крім того, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в навчальних закладах "помаранчевої" зони викладачі будуть носити захисні щитки .

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