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01 вересня 2020, вівторок, 09:31 6
Кабмін 2020-09-01T10:47:27+03:00
Українські Новини
Україна живе в новій реальності, де потрібно виконувати певні правила, — Степанов

Україна живе в новій реальності, де потрібно виконувати певні правила, — Степанов

Елена Новикова
Карантин, Кабмін, Максим Степанов, Кабінет Міністрів, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Апарати ШВЛ, ШВЛ
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

В Україні вдалося знайти "ідеальний баланс" між карантинними обмеженнями, які вводяться в залежності від епідемічної ситуації, і життям країни. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"В умовах адаптивного карантину дуже важливо виконувати правила, ми знайшли ідеальний баланс між карантинними обмеженнями, які вводяться в залежності від епідемічної ситуації, і життям країни, я в цьому впевнений. Але в той же час ми живемо в новій реальності, і в цій новій реальності ми повинні виконувати певні правила, і ці правила - наша базова потреба для того, щоб бути здоровими, щоб зберігати життя українців", - сказав він.

За його словами, введення жорстких карантинних обмежень навесні дозволило збити захворюваність на коронавірус в країні і підготувати лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

"Коли у нас був "тотальний карантин" на території країни, чого ми досягли. Ми реально розірвали цей ланцюг і збили цю передачу інфекції в першу хвилю, у нас не було тієї ситуації, яка була в Європейських країнах. По-друге, ми змогли повністю підготувати систему надання медичної допомоги хворим COVID-19", - сказав Степанов.

За його словами, зараз близько 4 тис. апаратів ШВЛ знаходиться в лікарнях для лікування хворих на коронавірус, і цієї кількості абсолютно достатньо.

Крім того, за словами Степанова, в країні майже 36 тис. ліжок, які відведені для лікування хворих на коронавірус, і понад 11 тис. з них забезпечені або централізованим киснем, або кисневими концентраторами, і МОЗ хоче довести цю кількість до 80% від загальної кількості ліжок.

"У нас апаратів ШВЛ на сьогоднішній день більш ніж достатньо, ми їх збільшили в рази, в рази збільшили кількість ліжок з підведеним киснем, ми навчилися лікувати коронавірусну хворобу, ми далі готуємо наші лікарні до більшої кількості хворих", - зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня й відніс до "червоної зони" 29 регіонів, серед яких немає столиці. 

Тим часом 31 серпня на коронавірус в Україні захворіли 2 088 осіб до 123 303, кількість померлих від захворювання збільшилася на 48 осіб до 2 605.

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