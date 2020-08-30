підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кравчук і Фокін готові їхати на переговори на непідконтрольну частину Донбасу
30 серпня 2020, неділя, 09:50 8
Політика 2020-08-30T14:30:02+03:00
Українські Новини
Кравчук і Фокін готові їхати на переговори на непідконтрольну частину Донбасу

Кравчук і Фокін готові їхати на переговори на непідконтрольну частину Донбасу

Ольга Фандорина
ТКГ, війна на Донбасі, Леонід Кравчук, Вітольд Фокін
Фокін и Кравчук. Фото: kp.ua
Фокін и Кравчук. Фото: kp.ua

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом Леонід Кравчук і його перший заступник Вітольд Фокін готові їхати на непідконтрольну частину Донбасу для прямих переговорів. Про це Фокін заявив в інтерв'ю "Стране".

"Голова нашої делегації (Кравчук - Ред.) Цю пропозицію підтримує, більш того, при наявності конкретних гарантій безпеки, готовий поїхати зі мною на Донбас. З президентом я не зустрічався, його думка мені невідомо ", - розповів Вітольд Фокін.

Він хоче своїми очима побачити людей на непідконтрольному Донбасі," дізнатися, чим вони дихають, якою вони бачать варіант безконфліктно розійтися в цій ситуації ".

"Кравчук сказав, що більшість жителів Донбасу не хочуть повернутися в Україну. Я не знаю, на які дані він спирається - ще не обговорював цього з ним. Але часто наші з ним слова перекручують журналісти або в соцмережах ", - говорить Фокін.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Росії Володимир Путін вважає, що постанова Ради про місцеві вибори суперечить "мінським домовленостям".

Тим часом Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ.

Більше новин про: ТКГ війна на Донбасі Леонід Кравчук Вітольд Фокін

Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим зас...
Комітет Ради збирається на засідання про призначен...
Сьогодні 6-та річниця Іловайської трагедії...
За місяць перемир'я на Донбасі не застосовували ва...
Після антирекорду захворюваність коронавірусом в Україні знизилася
Кравчук і Фокін готові їхати на переговори на непідконтрольну частину Донбасу
Новини
Сьогодні в Києві виявили наполовину менше хворих коронавірусом, ніж в попередній день 13:16
Через спеку в Україні рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 12:39
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання 12:04
Після антирекорду захворюваність коронавірусом в Україні знизилася 10:47
Кравчук і Фокін готові їхати на переговори на непідконтрольну частину Донбасу 09:50
більше новин
Агро Газ Трейдинг і Одеський припортовий завод продовжили давальницький контракт на 4 місяці 20:21
Ціни на газ в Європі стрімко зростають: чого чекати українцям, - ЗМІ 18:43
Більшість готелів потребують змін для роботи казино, — експерти 13:52
"Не має права бути зупиненим": керівник ОПЗ прокоментував продовження контракту на поставку газу з чинним давальцем 18:55
Політична партія "За майбутнє" закликала владу припинити спроби залякування партійців 10:48
більше новин
Турфірми протестують біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців 14:13
Призначення Ситника директором НАБУ було неконституційним, - КС 20:13
Ціни на газ в Європі стрімко зростають: чого чекати українцям, - ЗМІ 18:43
Заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і впускати туристів з "зеленої зони" 20:07
Українці витрачають в 8 разів більше часу на соціальні мережі, ніж на біг, - дослідження 21:52
більше новин
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok