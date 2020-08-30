Кравчук і Фокін готові їхати на переговори на непідконтрольну частину Донбасу

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом Леонід Кравчук і його перший заступник Вітольд Фокін готові їхати на непідконтрольну частину Донбасу для прямих переговорів. Про це Фокін заявив в інтерв'ю "Стране".

"Голова нашої делегації (Кравчук - Ред.) Цю пропозицію підтримує, більш того, при наявності конкретних гарантій безпеки, готовий поїхати зі мною на Донбас. З президентом я не зустрічався, його думка мені невідомо ", - розповів Вітольд Фокін.

Він хоче своїми очима побачити людей на непідконтрольному Донбасі," дізнатися, чим вони дихають, якою вони бачать варіант безконфліктно розійтися в цій ситуації ".

"Кравчук сказав, що більшість жителів Донбасу не хочуть повернутися в Україну. Я не знаю, на які дані він спирається - ще не обговорював цього з ним. Але часто наші з ним слова перекручують журналісти або в соцмережах ", - говорить Фокін.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Росії Володимир Путін вважає, що постанова Ради про місцеві вибори суперечить "мінським домовленостям".

Тим часом Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ.

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