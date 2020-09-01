МОЗ і ЦВК допрацьовують алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії СOVID-19

Спільно з Центральною виборчою комісією (ЦВК) Міністерство охорони здоров'я завершує розробку рекомендацій для забезпечення безпечного виборчого процесу на місцевих виборах, в той час, як в Комітеті виборців України вважають, що українська влада не готова до проведення місцевих виборів 25 жовтня в умовах епідемії коронавірусу.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ІСТV" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Питання досить складне, і ми зараз відпрацьовуємо з ЦВК, як розробити такі алгоритми і процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на дільницю. Яким чином, в тому числі, забезпечити виконання конституційних прав людей, які будуть перебувати на самоізоляції чи перебувати вдома на лікуванні, яким чином забезпечити інші процеси. Я думаю, що нам для доопрацювання необхідно кілька днів, для того щоб - ми хочемо це заздалегідь повідомити - розповісти, яким способом буде відбуватися до найдрібніших деталей то, що стосується забезпечення безпечного виборчого процесу з точки зору здоров'я і епідситуації", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, 5 червня стартує виборча кампанія чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів.

Також про прогнози епідемічної ситуації в Україні на жовтень розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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