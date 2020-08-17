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17 серпня 2020, понеділок, 10:08 8
Вибори 2020-08-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
Заступник міністра Ляшко назвав умову для перенесення місцевих виборів

Заступник міністра Ляшко назвав умову для перенесення місцевих виборів

Елена Новикова
Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, 25 жовтня
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, розповів, яку епідеміологічну ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують на жовтень, коли в Україні повинні пройти місцеві вибори.

Про це повідомив під час програми "Україна обирає".

"Якщо 50% території буде в" червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, у тому числі і виборів", - головний санлікар.

Ляшко додав, що Україна орієнтується на Польщу, яка перенесла вибори президента через пандемію COVID-19.

"Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання санітарних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу", - зазначив Ляшко.

Також ведучий поставив питання, чи будуть проведені вибори, якщо в жовтні збережеться тенденція виявлення до двох тисяч хворих на коронавірус на добу.

"Ми зробили прогноз, що буде в нашій країні, якщо протягом жовтня ми будемо реєструвати щодня 2000 випадків на добу. На жовтень, якщо це буде рівномірно по території країни, система охорони здоров'я впорається. Якщо динаміка госпіталізованих (буде така - Ред.) - з 2 тисяч 20% потрапляють в установи охорони здоров'я, з них п'ять у реанімації, ще 20 на кисневі ліжка - система охорони здоров'я впорається. Але якщо тенденція до зростання, або якщо накопичення цих 2 тисяч у двох-трьох областях, це буде критично для цих областей; можливо, доведеться залучати інші сили, можливо, тимчасові госпіталі", - розповів Ляшко.

На питання, чи розглядається в МОЗ хоча б гіпотетично питання перенесення виборів через пандемію, адже на жовтень прогнозується друга хвиля коронавірусу, Ляшко відповів, що все буде видно в середині жовтня.

"Зазвичай жовтень - це місяць початку сезону захворювань грипом і ГРВІ, але рік від року по-різному починається - це жовтень або листопад, на жаль, ми чітко прогнозувати не будемо. Все буде видно на початку жовтня, в середині жовтня", - додав Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендував парламенту призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Також на виборах голосувати можна за місцем проживання, а не за пропискою.

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