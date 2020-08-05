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05 серпня 2020, середа, 13:16 16
Вибори 2020-08-05T15:15:04+03:00
Українські Новини
Влада не готова до проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу, - КВУ

Влада не готова до проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу, - КВУ

Валерия Драгомирова
Місцеві вибори, Коронавірус, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: Цензор.нет
Вибори. Фото: Цензор.нет

Українська влада не готова в умовах епідемії коронавірусу до проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це генеральний директор КВУ Олексій Кошель повідомив на пресконференції в середу, передають Українські Новини.

"На жаль, сьогодні ми маємо всі підстави констатувати, що українська влада не готова до проведення виборів в умовах коронавірусу" , - сказав він.

За оцінкою експертів організації, влада не готова ні до м'якого, ні до жорсткого сценарію організації проведення виборів в умовах епідемії.

Кошель зазначив, що в Україні близько 33,4 тис. виборчих дільниць, на яких будуть працювати сотні людей.

Таким чином, кожну ділянку потрібно забезпечити тоннами літрів дезинфікуючих засобів, а кожного члена комісії - захисними масками, які потрібно міняти кожні кілька годин (близько 1 млн захисних масок).

Крім цього, серйозної підготовки вимагає захист членів комісії на дільницях у медустановах або на ділянках, на яких будуть голосувати громадяни, як перебувають на обсервації або хворі на коронавірусну інфекцію.

"Внаслідок чого сума, необхідна додатково із державного бюджету, може вимірюватися сотні мільйонів гривень, але вже зараз навіть пізно, але терміново треба реагувати і проводити комплекс дій" , - підкреслив директор КВУ.

На думку Кошеля, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко спільно з Міністерством охорони здоров'я мають розробити рекомендації для Центральної виборчої комісії в частині проведення виборів в умовах епідемії.

ЦВК, в свою чергу, має провести необхідні підрахунки, а Верховна Рада - внести необхідні зміни до державного бюджету.

Також КВУ закликає політичні партії не подавати кандидатури людей старшого віку на посади членів дільничних і окружних виборчих комісій, оскільки в умовах коронавірусної інфекції ця група людей перебуває в зоні високо ризику.

Як повідомляли Українськi Новини, ЦВК виключив вимогу документального підтвердження в заяві про місце фактичного проживання виборця. 

Крім того, в Одеській області виборці масово змінюють місце голосування і вказують одну і ту ж адресу. 

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