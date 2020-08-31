У Тернополі виділили спеціальні тролейбуси для школярів

З початку вересня в Тернополі будуть введені додаткові тролейбусні рейси для перевезення школярів. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

Зазначається, що спеціальні шкільні рейси виконуватимуть вісім додаткових одиниць електротранспорту на маршрутах: №№1, 2, 5, 7, 8, 10, 11.

При цьому додаткові тролейбуси будуть обладнані табличками "Діти".

"Перевезення учнів шкільними тролейбусами буде здійснюватися при наявності учнівської Соціальної картки Тернополя, для школярів проїзд безкоштовний",— сказано в повідомленні.

Зараз в шкільних тролейбусах дозволено супровід батьками учнів молодших класів. Однак для супроводжуючих осіб проїзд буде платний (відповідно до діючих тарифів на проїзд). У перспективі планується також дозволити в цих тролейбусах проїзд працівників освітніх установ.

Як повідомляли Українські Новини, Київ включили в "жовту зону" карантину.

Тим часом, в перші місяці навчального року у школярів перевірятимуть знання після дистанційного навчання.

Також МОЗ затвердило рекомендації для роботи шкіл в карантин.

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