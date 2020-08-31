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31 серпня 2020, понеділок, 14:03 6
Медицина 2020-08-31T15:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив т.в.о. голови Нацслужби здоров'я Віленського замість Мовчан

Кабмін призначив т.в.о. голови Нацслужби здоров'я Віленського замість Мовчан

Елена Новикова
Нацслужба здоров'я, НСЗУ, Андрій Віленський
Андрій Віленський. Фото: isida.ua
Андрій Віленський. Фото: isida.ua

Тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної служби здоров'я Кабінет Міністрів призначив Андрія Віленського замість Оксани Мовчан.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, передають Українські Новини.

Мовчан виконувала обов'язки голови Національної служби здоров'я з грудня 2019 року.

Віленський є директором департаменту договірної роботи НСЗУ.

До приходячи в службу він очолював мережу приватних клінік "Добробут", а після працював у приватній клініці "Ісіда".

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Кабінет Міністрів звільнив Наталію Рябцева з посади заступника голови Національної служби здоров'я (НСЗУ).

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не визначив переможця відбору на посаду голови Національної служби здоров'я.

У грудні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив голову Національної служби здоров'я Олега Петренка.

Також Нацслужби здоров'я хоче збільшити тариф на виходжування новонароджених з наднизьким вагою до 140 тисяч гривень.

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