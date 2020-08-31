Кабмін призначив т.в.о. голови Нацслужби здоров'я Віленського замість Мовчан

Тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної служби здоров'я Кабінет Міністрів призначив Андрія Віленського замість Оксани Мовчан. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, передають Українські Новини. Мовчан виконувала обов'язки голови Національної служби здоров'я з грудня 2019 року. Віленський є директором департаменту договірної роботи НСЗУ. До приходячи в службу він очолював мережу приватних клінік "Добробут", а після працював у приватній клініці "Ісіда". Як повідомляли Українськi Новини, раніше Кабінет Міністрів звільнив Наталію Рябцева з посади заступника голови Національної служби здоров'я (НСЗУ). Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не визначив переможця відбору на посаду голови Національної служби здоров'я. У грудні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив голову Національної служби здоров'я Олега Петренка. Також Нацслужби здоров'я хоче збільшити тариф на виходжування новонароджених з наднизьким вагою до 140 тисяч гривень.