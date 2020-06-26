Степанов знову не вибрав голову Нацслужби здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не визначив переможця відбору на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ). Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. "Сьогодні я прийняв рішення за результатами співбесід і проведеного відбору. Повідомляю, не визначена кандидатура на голову НСЗУ. Велика ймовірність, що буде оголошено додатковий відбір. Відповідно, після цього буде визначений переможець", - цитуються в ньому слова Степанова. Він зазначив, що у зв'язку з карантином можливо тільки проведення відбору коштом підписання контракту з переможцем на час дії обмежень. Повноцінний конкурс на посаду голови НСЗУ можливий тільки після закінчення карантину. Раніше Степанов відхилив всі кандидатури на посаду голови Нацслужби здоров'я. У грудні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив голову Національної служби здоров'я Олега Петренко. Тимчасово виконавицею обов'язки голови НСЗУ була призначена Оксана Мовчан.