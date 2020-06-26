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26 червня 2020, пʼятниця, 18:20 5
Медицина 2020-06-26T19:00:01+03:00
Українські Новини
Степанов знову не вибрав голову Нацслужби здоров'я

Степанов знову не вибрав голову Нацслужби здоров'я

Валерия Драгомирова
Максим Степанов, Нацслужба здоров'я, НСЗУ
Максим Степанов
Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не визначив переможця відбору на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Сьогодні я прийняв рішення за результатами співбесід і проведеного відбору. Повідомляю, не визначена кандидатура на голову НСЗУ. Велика ймовірність, що буде оголошено додатковий відбір. Відповідно, після цього буде визначений переможець", - цитуються в ньому слова Степанова.

Він зазначив, що у зв'язку з карантином можливо тільки проведення відбору коштом підписання контракту з переможцем на час дії обмежень.

Повноцінний конкурс на посаду голови НСЗУ можливий тільки після закінчення карантину.

Раніше Степанов відхилив всі кандидатури на посаду голови Нацслужби здоров'я.

У грудні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив голову Національної служби здоров'я Олега Петренко.

Тимчасово виконавицею обов'язки голови НСЗУ була призначена Оксана Мовчан.

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