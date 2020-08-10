Нацслужби здоров'я хоче збільшити тариф на виходжування новонароджених з наднизькою вагою до 140 тис. гривень

Національна служба здоров'я (НСЗУ), після звітності, скільки грошей дала медустановам за 3 місяці пропонує збільшити тариф на надання медичної допомоги новонародженим з наднизькою масою тіла (до 1 500 грам) до 140 тис. гривень у 2021 році

Про це сказано в повідомленні НСЗУ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, зараз за виходжування новонароджених з наднизькою масою тіла перинатальні центри отримують від 26 тис. до 98,5 тис. гривень.

"У наступному році НСЗУ пропонує збільшити середньозважений тариф на надання такої допомоги в 53,5 тис гривень, при цьому тариф за виходжування новонароджених з масою тіла до 1 500 грам досягне 140 тис. гривень", — сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що таке збільшення тарифу стане можливим тільки за умови виділення 255 млрд гривень на програму медичних гарантій в держбюджеті на 2021 рік.

У 2020 році договору з НСЗУ на надання послуги "Медична допомога в складних неонатальних випадках" уклало 121 заклад охорони здоров'я, загальна сума договорів - 1,19 млрд гривень.

За надання медичної допомоги новонародженим в складних неонатальних випадках з квітня НСЗУ виплатила медичним установам більш ніж 330,9 млн гривень.

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