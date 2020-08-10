Нацслужби здоров'я хоче збільшити тариф на виходжування новонароджених з наднизькою вагою до 140 тис. гривень

Національна служба здоров'я (НСЗУ), пропонує збільшити тариф на надання медичної допомоги новонародженим з наднизькою масою тіла (до 1 500 грам) до 140 тис. гривень у 2021 році після звітності, скільки грошей дала медустановам за 3 місяці Про це сказано в повідомленні НСЗУ, передають Українські Новини. Згідно з ним, зараз за виходжування новонароджених з наднизькою масою тіла перинатальні центри отримують від 26 тис. до 98,5 тис. гривень. "У наступному році НСЗУ пропонує збільшити середньозважений тариф на надання такої допомоги в 53,5 тис гривень, при цьому тариф за виходжування новонароджених з масою тіла до 1 500 грам досягне 140 тис. гривень", — сказано в повідомленні. Підкреслюється, що таке збільшення тарифу стане можливим тільки за умови виділення 255 млрд гривень на програму медичних гарантій в держбюджеті на 2021 рік. У 2020 році договору з НСЗУ на надання послуги "Медична допомога в складних неонатальних випадках" уклало 121 заклад охорони здоров'я, загальна сума договорів - 1,19 млрд гривень. За надання медичної допомоги новонародженим в складних неонатальних випадках з квітня НСЗУ виплатила медичним установам більш ніж 330,9 млн гривень. Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін встановив виплату грошової компенсації вартості "пакунка малюка". Раніше повідомлялося про те, чому зникли бебі-бокси і як їх монетизують.