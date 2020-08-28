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28 серпня 2020, пʼятниця, 15:59 9
Суспільство 2020-08-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківську частково зупиниться громадський транспорт. Працюють тільки спецрейси

В Івано-Франківську частково зупиниться громадський транспорт. Працюють тільки спецрейси

Кира Молчанова
Карантин, громадський транспорт, Івано-Франківськ, червона зона
Карантин.Фото: pexels
Карантин.Фото: pexels

У Івано-Франківську З 31 серпня громадський транспорт працюватиме в режимі спецрейсів через віднесення міста до "червоній" зоні.

Про це мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Як ви знаєте, державна комісія з ТЕБ (техногенно-екологічної безпеки) і надзвичайних ситуацій відносить наше місто до червоної зони з 31 серпня ... Плануємо, що з 31 серпня транспорт буде працювати в режимі спецрейсів, але за звичайними маршрутами", - написав він.

Також Марцінків повідомив, що освітні установи з початку навчального року не відкриються.

Крім того він заявив, що рішення про віднесення Івано-Фраковска до "червоної" зони є політичним; за його словами, лікарні міста приймають пацієнтів з усієї області і при цьому справляються, а завантаженість ліжок коливається на рівні 32-34%.

Марцінків звернувся до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і уряду з вимогою переглянути своє рішення і врахувати справжні показники захворюваності в Івано-Фраківську.

Як повідомляли Українськi Новини,  карантин в Україні знову продовжили до кінця жовтня.

Також, за станом на 24 серпня,  14 регіонів були віднесені до "червоної зони"

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В Івано-Франківську частково зупиниться громадський транспорт. Працюють тільки спецрейси
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