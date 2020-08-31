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31 серпня 2020, понеділок, 12:44 7
Економіка 2020-08-31T14:45:03+03:00
Українські Новини
В Україні і Європі зросла ціна на електроенергію

В Україні і Європі зросла ціна на електроенергію

Григорий Яковенко
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, ціни на електроенергію
Электроэнергия энергетика Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия энергетика Фото: Бизнес Цензор

Після того, як Єврокомісія заявила, що ціна на електроенергію в Україні у 1-му кварталі 2020 року була вищою, ніж в Європі, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 31 серпня збільшилася на 22,7%, або на 283,38 гривень/МВт-год до 1 532,7 гривень/МВт-год порівняно з 24 серпня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" знизилася на 24,7%, або на 418,29 гривень/МВт-год до 1 274,41 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (46,82 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (20,18 євро/МВт-год) у 2,3 раза, в Швеції (43,87 євро/МВт-год) - на 6,7%.

При цьому в Данії ціна електроенергії (54,22 євро/МВт-год) - на 15,8% вища, ніж в Україні, у Франції (39,94 євро/МВт-год) - на 16%, у Німеччині та Австрії (54,04 євро/МВт-год) - на 15,4%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 14,5%, або на 6,4 євро/МВт-год до 50,64 євро/МВт-год (1 657 гривня/МВт-год відповідно до курсу НБУ на 17 серпня).

Як повідомляли Українські Новини,  в Міненерго заявляють, що збільшення тарифу "Укренерго" не вплине на ціну електроенергії для населення.

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 17 серпня зменшилася на 19,1%, або на 269,56 гривень/МВт-год до 1 140,22 гривень/МВт-год порівняно з 10 серпня.

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