підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 серпня 2020, понеділок, 12:31 7
Судова влада 2020-08-31T13:00:02+03:00
Українські Новини
Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело

Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело

Елена Новикова
НАБУ, НКРЕКП, Роттердам+, Дмитро Вовк, розшук
Дмитро Вовк
Дмитро Вовк

Колишній голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк буде автоматично знятий з розшуку Національного антикорупційного бюро після закриття справи за формулою "Роттердам+".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Його (Вовка) знімуть з розшуку автоматично", - сказав він.

За його словами, для цього окремого рішення не потрібно.

Вовк знаходиться в розшуку з серпня 2019 року.

Він підозрювався в розкраданнях у справі "Роттердам+".

Відомо, що Вовк знаходиться за кордоном, ймовірно, що він проживає у Франції.

Як повідомляли Українськi Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження за формулою "Роттердам+", оскільки Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело експертизу, яка виявилася неефективною.

Національне антикорупційне бюро має намір оскаржити закриття справи "Роттердам+".

Раніше повідомлялося про те, що 23 вересня суд ухвалив рішення про арешт майна колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка.

Більше новин про: НАБУ НКРЕКП Роттердам+ Дмитро Вовк розшук

Ексміністра екології Злочевського оголосили в розш...
Призначення Ситника директором НАБУ було неконстит...
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували ого...
НКРЕКП вимагає у постачальників газу надати інформ...
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020
Новини
Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища 13:00
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус 12:42
Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело 12:31
У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков 12:22
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання 12:04
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити 09:30
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
Перерахунок зарплат в Україні. Кому чекати найбільшого підвищення 05:30
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok