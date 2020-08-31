Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело

Колишній голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк буде автоматично знятий з розшуку Національного антикорупційного бюро після закриття справи за формулою "Роттердам+".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Його (Вовка) знімуть з розшуку автоматично", - сказав він.

За його словами, для цього окремого рішення не потрібно.

Вовк знаходиться в розшуку з серпня 2019 року.

Він підозрювався в розкраданнях у справі "Роттердам+".

Відомо, що Вовк знаходиться за кордоном, ймовірно, що він проживає у Франції.

Як повідомляли Українськi Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження за формулою "Роттердам+", оскільки Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело експертизу, яка виявилася неефективною.

Національне антикорупційне бюро має намір оскаржити закриття справи "Роттердам+".

Раніше повідомлялося про те, що 23 вересня суд ухвалив рішення про арешт майна колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка.

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