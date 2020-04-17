Перша зарплата Гутцайта на посаді міністра становить 54 тис. гривень

Перша зарплата міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, призначеного 4 березня, за підсумками голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради міністром молоді або міністром спорту, за березень становить 54 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства молоді та спорту на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гутцайту в березні, становить 53 660 гривень.

У відповіді не уточнюється фактична сума, отримана міністром.

Також зазначається, що зарплата першого заступника міністра, заступників міністра та державного секретаря буде нарахована після внесення змін у закон "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Як повідомляли Українські Новини, Вадима Гутцайта серед претендентів в новий Кабмін запропонував Володимир Зеленський.