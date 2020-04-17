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17 квітня 2020, пʼятниця, 15:31 11
Кабмін 2020-04-17T17:15:02+03:00
Українські Новини
Перша зарплата Гутцайта на посаді міністра становить 54 тис. гривень

Перша зарплата Гутцайта на посаді міністра становить 54 тис. гривень

Надежда Комендантова
зарплата чиновників, Зарплати міністрів, Вадим Гутцайт, Мінспорту
Вадим Гутцайт. Фото: kyivcity.gov.ua
Вадим Гутцайт. Фото: kyivcity.gov.ua

Перша зарплата міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, призначеного 4 березня, за підсумками голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради міністром молоді або міністром спорту, за березень становить 54 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства молоді та спорту на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гутцайту в березні, становить 53 660 гривень.

У відповіді не уточнюється фактична сума, отримана міністром.

Також зазначається, що зарплата першого заступника міністра, заступників міністра та державного секретаря буде нарахована після внесення змін у закон "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Як повідомляли Українські Новини, Вадима Гутцайта серед претендентів в новий Кабмін запропонував Володимир Зеленський.

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