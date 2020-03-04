Голова департаменту в КМДА та тренер збірної з фехтування: що відомо про Вадима Гутцайта, який може стати міністром спорту

Голова департаменту в КМДА та тренер збірної з фехтування: що відомо про Вадима Гутцайта, який може стати міні

Сьогодні, 4 березня, за підсумками голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради міністром молоді або міністром спорту може стати Вадим Гутцайт, якого серед претендентів назвав Володимир Зеленський. Українські Новини публікують біографію нового претендента на крісло в Кабміні.

Гутцайт народився в 1971 році в Києві.

У 1993 році закінчив Київський Національний університет фізичного виховання і спорту.

У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України з фехтування, в 2008 році українська команда шаблісток під його керівництвом здобула золото на Олімпійських іграх в Пекіні.

Гутцайт є членом виконавчого комітету Національного олімпійського комітету, віце-президентом Української академії спорту.

В 2018 році призначений начальником департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

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