Голова департаменту в КМДА та тренер збірної з фехтування: що відомо про Вадима Гутцайта, який може стати міністром спорту

Сьогодні, 4 березня, за підсумками голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради міністром молоді або міністром спорту може стати Вадим Гутцайт, якого серед претендентів назвав Володимир Зеленський. Українські Новини публікують біографію нового претендента на крісло в Кабміні. Гутцайт народився в 1971 році в Києві. У 1993 році закінчив Київський Національний університет фізичного виховання і спорту. У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України з фехтування, в 2008 році українська команда шаблісток під його керівництвом здобула золото на Олімпійських іграх в Пекіні. Гутцайт є членом виконавчого комітету Національного олімпійського комітету, віце-президентом Української академії спорту. В 2018 році призначений начальником департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. Як повідомляли Українські Новини, новим міністром оборони може стати генерал Таран: що про нього відомо. Тим часом Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром.