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04 березня 2020, середа, 15:30 3
Кабмін 2020-03-04T16:02:43+02:00
Українські Новини
Голова департаменту в КМДА та тренер збірної з фехтування: що відомо про Вадима Гутцайта, який може стати міні

Голова департаменту в КМДА та тренер збірної з фехтування: що відомо про Вадима Гутцайта, який може стати міністром спорту

Анна Рудык
Кабмін, Верховна Рада, Вадим Гутцайт, Міністерство спорту
Вадим Гутцайт. Фото: kyivcity.gоv.іа
Вадим Гутцайт. Фото: kyivcity.gоv.іа

Сьогодні, 4 березня, за підсумками голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради міністром молоді або міністром спорту може стати Вадим Гутцайт, якого серед претендентів назвав Володимир Зеленський. Українські Новини публікують біографію нового претендента на крісло в Кабміні.

Гутцайт народився в 1971 році в Києві.

У 1993 році закінчив Київський Національний університет фізичного виховання і спорту.

У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України з фехтування, в 2008 році українська команда шаблісток під його керівництвом здобула золото на Олімпійських іграх в Пекіні.

Гутцайт є членом виконавчого комітету Національного олімпійського комітету, віце-президентом Української академії спорту.

В 2018 році призначений начальником департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, новим міністром оборони може стати генерал Таран: що про нього відомо.

Тим часом Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром.

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