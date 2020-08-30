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30 серпня 2020, неділя, 05:15 8
Lifestyle 2020-08-30T08:15:02+03:00
Українські Новини
Трьох знаків зодіаку сьогодні чекає успіх у справах, - астролог

Трьох знаків зодіаку сьогодні чекає успіх у справах, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 30 серпня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 30 серпня 2020. Фото: pixabay

Після того, як за гороскопом на суботу Овнам, Близнюкам і Стрільцям прогнозували астрологи день з перешкодами, сьогодні за гороскопом для Левів, Терезів і Риб обіцяють зірки вдалий день. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в неділю, 30 серпня, розкажуть Українські Новини.

Лев

Зірки обіцяють Левам хороший день, протягом якого можна залагодити деякі фінансові питання і завести нові знайомства, які будуть корисні в майбутньому. При цьому будьте обачні, сьогодні легко оступитися і піти неправильним шляхом через упертість і невірних суджень.

Терези

Терезів чекає вдалий день. Не виключено, що в неділю можна поправити своє фінансове становище, поліпшити житлові умови. Після обіду будьте наполегливі у своїх бажаннях. Це буде сприятливий час для угод і придбань. Можна будувати сміливі плани на перспективу і вирішувати важливі питання.

Риби

У цей день удача буде на боці Риб. У неділю не витати в хмарах і постарайтеся будувати реалістичні плани. В цей період представники знака будуть сповнені творчих планів, що подарує можливості для експериментів. Зірки рекомендують не сидіти склавши руки, активно працювати, починати свою справу, брати участь у великих заходах, великих змаганнях.

Раніше Українські Новини розповідали про афіші заходів на останні вихідні літа.

Також повідомлялося про те, що принесе серпень всім знакам зодіаку.

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