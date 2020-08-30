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30 серпня 2020, неділя, 18:48 6
Суспільство 2020-08-30T21:30:02+03:00
Українські Новини
У "червоній зоні" стало на вісім країн менше. У МОЗ опублікували новий список

У "червоній зоні" стало на вісім країн менше. У МОЗ опублікували новий список

Кира Молчанова
Карта. Фото: pixabay
Карта. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон по захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я 30 серпня.

Так, в список країн "червоної зони" увійшло на вісім країн менше, ніж в попередню його версію (діяла до 22 серпня).

Усього в "червоній" зоні - 57 країн світу, в "зеленій" - 136.

Так, в "червону" зону увійшли Чорногорія, Албанія, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія, США.

В "зеленій" зоні, і відповідно, відкриті для відвідування, опинилися Бельгія, Казахстан, Індія, Єгипет, Туреччина, Болгарія, Хорватія, Грузія, Росія, Франція, Польща, Греція, Німеччина, Білорусь і інші.

В Міністерстві охорони здоров'я склали список, виходячи з кількості підтверджених інфікованих на 100 тисяч населення.

Інформація про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 30 серпня. moz.gov.uaІнформація про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 30 серпня. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

 

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.uaЯк повідомляли Українські Новини, в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідситуації в регіонах і червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Раніше карантин в Україні знову продовжили.

Туніс закрив кордони для українців, оскільки відніс Україну до "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

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