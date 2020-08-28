Призначення Ситника директором НАБУ було неконституційним, - КС

Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника, проти якого раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем, директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня прийняла рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента України "Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 № 218/2015. Цим рішенням Конституційний Суд України визнав указ президента таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним)..." - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, предметом конституційного розгляду в цій справі є питання забезпечення поділу влади і функціонування влади в межах наявної форми державного правління.

Водночас КС зазначив, що в Україні тільки орган конституційної юрисдикції наділений відповідними повноваженнями для вирішення питання, порушеного в конституційному поданні.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні Конституційний Суд розпочав розгляд подання 51 депутата Верховної Ради щодо неконституційості призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом "Ситника - геть".

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