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28 серпня 2020, пʼятниця, 20:13 8
Судова влада 2020-08-28T21:18:56+03:00
Українські Новини
Призначення Ситника директором НАБУ було неконституційним, - КС

Призначення Ситника директором НАБУ було неконституційним, - КС

Кира Молчанова
НАБУ, САП, Артем Ситник
Артем Ситник. Фото НАБУ
Артем Ситник. Фото НАБУ

Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника, проти якого раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем, директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня прийняла рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента України "Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 № 218/2015. Цим рішенням Конституційний Суд України визнав указ президента таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним)..." - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, предметом конституційного розгляду в цій справі є питання забезпечення поділу влади і функціонування влади в межах наявної форми державного правління.

Водночас КС зазначив, що в Україні тільки орган конституційної юрисдикції наділений відповідними повноваженнями для вирішення питання, порушеного в конституційному поданні.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні Конституційний Суд розпочав розгляд подання 51 депутата Верховної Ради щодо неконституційості призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом "Ситника - геть".

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