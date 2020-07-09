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09 липня 2020, четвер, 11:03 7
Судова влада 2020-07-09T11:45:01+03:00
Українські Новини
КС почав розгляд конституційності призначення Ситника директором НАБУ

КС почав розгляд конституційності призначення Ситника директором НАБУ

Ирина Николенко
НАБУ, Артем Ситник, Конституційний Суд
Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Конституційний Суд розпочав розгляд подання 51 депутата Верховної Ради щодо неконституційості призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Засідання почалося о 10:00, передають Українські Новини.

На засідання не з'явився один з авторів конституційного подання депутат Верховної Ради Олександр Дубінський ("Слуга народу"), а також представник президента.

При цьому на засідання прийшла представник Ради в КС Ольга Совгиря.

Суддя-доповідач у справі Олександр Тупицький.

КС вирішив розглядати справу у формі письмового слухання і перейшов до закритої частини для винесення рішення за цим поданням.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в травні становила 47 230 гривень.

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звинуватив директора Національного антиоррупционного бюро України Артема Ситника в антисемітизмі. Він попросив президента України Володимира Зеленського розібратися з переслідуванням і утиском членів єврейської громади.

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