КС почав розгляд конституційності призначення Ситника директором НАБУ

Конституційний Суд розпочав розгляд подання 51 депутата Верховної Ради щодо неконституційості призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Засідання почалося о 10:00, передають Українські Новини. На засідання не з'явився один з авторів конституційного подання депутат Верховної Ради Олександр Дубінський ("Слуга народу"), а також представник президента. При цьому на засідання прийшла представник Ради в КС Ольга Совгиря. Суддя-доповідач у справі Олександр Тупицький. КС вирішив розглядати справу у формі письмового слухання і перейшов до закритої частини для винесення рішення за цим поданням. Як повідомляли Українські Новини, зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в травні становила 47 230 гривень. Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звинуватив директора Національного антиоррупционного бюро України Артема Ситника в антисемітизмі. Він попросив президента України Володимира Зеленського розібратися з переслідуванням і утиском членів єврейської громади.