КС почав розгляд конституційності призначення Ситника директором НАБУ

Конституційний Суд розпочав розгляд подання 51 депутата Верховної Ради щодо неконституційості призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Засідання почалося о 10:00, передають Українські Новини.

На засідання не з'явився один з авторів конституційного подання депутат Верховної Ради Олександр Дубінський ("Слуга народу"), а також представник президента.

При цьому на засідання прийшла представник Ради в КС Ольга Совгиря.

Суддя-доповідач у справі Олександр Тупицький.

КС вирішив розглядати справу у формі письмового слухання і перейшов до закритої частини для винесення рішення за цим поданням.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника в травні становила 47 230 гривень.

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звинуватив директора Національного антиоррупционного бюро України Артема Ситника в антисемітизмі. Він попросив президента України Володимира Зеленського розібратися з переслідуванням і утиском членів єврейської громади.