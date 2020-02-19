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  • Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом: "Ситника - геть!", – ЗМІ
19 лютого 2020, середа, 13:15 184
Події 2020-02-19T13:32:47+02:00
Українські Новини
Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом: "Ситника - геть!", – ЗМІ

Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом: "Ситника - геть!", – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Укрлендфармінг, Авангард, НАБУ, Артем Ситник
Курячі яйця для Ситника. Фото: depo.ua
Курячі яйця для Ситника. Фото: depo.ua

Аграрії, які мітингують за звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, передали йому курячі яйця з написом: "Ситника - геть".

Про це повідомило інтернет-видання  Depo.ua.

Зазначимо, Ситник до активістів не вийшов, тому мітингувальники аграрії залишили лотки з "іменними" яйцями на тротуарі перед будівлею НАБУ.

Також яйця принесли до будівлі Кабінету Міністрів України та адресували прем'єр-міністру Олексію Гончаруку.

Раніше повідомлялося, що вже більше 150 народних депутатів підписали вимогу звільнити директора НАБУ Артема Ситника, який внесений до реєстру корупціонерів. Сам Ситник ж заявив, що не збирається звільнятися.

Вранці 5 лютого в центрі Києві пройшов масовий мітинг проти тиску силових органів на аграрні підприємства "Укрлендфармінгу" та "Авангарду". Серед основних вимог протестувальників - відставка Артема Ситника з посади директора НАБУ.

Нагадаємо, в середині грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту директора НАБУ Артема Ситника, якого визнали винним у справі про відпочинок в елітних мисливських угіддях господарства "Поліське-Сарни" за чужий рахунок.

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