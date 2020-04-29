"Укрзалізниця" в минулому році збільшила прибуток у 14,7 разів

В 2019 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток у 14,7 раза, або на 2,784 млрд гривень, до 2,988 млрд гривень порівняно з 2018 роком, після чого S&P знизило рейтинг "Укрзалізниці".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Дохід від реалізації продукції в 2019 році збільшився на 8,3%, або 6,95 млрд гривень до 90,352 млрд гривень.

Найбільша частка (91%) в структурі доходу від реалізації продукції - це доходи від перевезень вантажів та пасажирів, в 2019 році вони становили 82,4 млрд гривень.

В 2019 році показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) становив 17,3 млрд гривень, що на 6% більше, ніж у 2018 році.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Укрзалізниця" збільшила чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" розглядає можливість введення 4-денного робочого тижня.

Також акціонерне товариство "Укрзалізниця" припинило консультації з залізничною компанією Deutsche Bahn (Німеччина).

Тим часом, "Укрзализныця" хоче виключити з переліку малодіяльних 77 станцій.