Рада з другого разу призначила нового главу Мінфіну

Верховна Рада призначила на посаду міністра фінансів Сергія Марченка замість Ігоря Уманського.

За ухвалення постанови парламенту №3289 в цілому проголосували 256 депутата при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Марченко з 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державної фіскальної службі, комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, секретаріаті Кабінету Міністрів.

Голосування депутатів у Верховній Раді

З 2011 року працював координатором упровадження реформ Координаційного центру з упровадження реформ при Президенті Вікторі Януковичі (поза штатом).

З травня по червень 2016 2018 працював заступником міністра фінансів і займався податковою політикою.

З серпня 2018 по травень 2019 працював заступником голови Адміністрації тодішнього Президента Петра Порошенка.

Марченко приносить присягу у Верховній Раді

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 30 березня, Рада звільнили Ігоря Уманського з посади Міністра фінансів 249 голосами.

Раніше Марченко подав у відставку влітку 2018, слідом за звільненим Радою Данилюком.

Також у ЗМІ писали, що Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть покинути Кабмін.