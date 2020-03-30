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30 березня 2020, понеділок, 16:55 9
Верховна Рада і партії 2020-03-30T17:03:04+03:00
Українські Новини
Рада з другого разу призначила нового главу Мінфіну

Рада з другого разу призначила нового главу Мінфіну

Таня Войтюк
Верховна Рада, Мінфін, Міністерство фінансів, Сергій Марченко
Сергій Марченко. Фото: president.gov.ua
Сергій Марченко. Фото: president.gov.ua

Верховна Рада призначила на посаду міністра фінансів Сергія Марченка замість Ігоря Уманського.

За ухвалення постанови парламенту №3289 в цілому проголосували 256 депутата при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Марченко з 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державної фіскальної службі, комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, секретаріаті Кабінету Міністрів.

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З 2011 року працював координатором упровадження реформ Координаційного центру з упровадження реформ при Президенті Вікторі Януковичі (поза штатом).

З травня по червень 2016 2018 працював заступником міністра фінансів і займався податковою політикою.

З серпня 2018 по травень 2019 працював заступником голови Адміністрації тодішнього Президента Петра Порошенка.

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Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 30 березня, Рада звільнили Ігоря Уманського з посади Міністра фінансів 249 голосами.

Раніше Марченко подав у відставку влітку 2018, слідом за звільненим Радою Данилюком.

Також у ЗМІ писали, що Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть покинути Кабмін.

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