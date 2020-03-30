Рада з другого разу призначила нового главу Мінфіну

Верховна Рада призначила на посаду міністра фінансів Сергія Марченка замість Ігоря Уманського. За ухвалення постанови парламенту №3289 в цілому проголосували 256 депутата при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Марченко з 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державної фіскальної службі, комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, секретаріаті Кабінету Міністрів. Голосування депутатів у Верховній Раді З 2011 року працював координатором упровадження реформ Координаційного центру з упровадження реформ при Президенті Вікторі Януковичі (поза штатом). З травня по червень 2016 2018 працював заступником міністра фінансів і займався податковою політикою. З серпня 2018 по травень 2019 працював заступником голови Адміністрації тодішнього Президента Петра Порошенка. Марченко приносить присягу у Верховній Раді Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 30 березня, Рада звільнили Ігоря Уманського з посади Міністра фінансів 249 голосами. Раніше Марченко подав у відставку влітку 2018, слідом за звільненим Радою Данилюком. Також у ЗМІ писали, що Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть покинути Кабмін.