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14 серпня 2020, пʼятниця, 14:47 9
Фінанси 2020-08-14T15:45:02+03:00
Українські Новини
Марченко заявив, що борги України не потрібно реструктуризувати

Марченко заявив, що борги України не потрібно реструктуризувати

Кира Молчанова
Борги, Міністерство фінансів, Сергій Марченко, Реструктуризація боргу
Сергій Марченко. Фото: apostrophe
Сергій Марченко. Фото: apostrophe

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для реструктуризації боргових зобов'язань України немає підстав.

Про це він повідомив у інтерв'ю журналу "Фокус", передають Українські Новини.

"Я категорично не сприймаю навіть постановку питання про реструктуризацію боргових зобов'язань України. Для нової реструктуризації немає підстав — ні політичних, ні економічних", — повідомив він.

З слів міністра, Україна має йти в сторону зниження кредитних ризиків, поліпшення репутації і підвищення кредитних рейтингів, оскільки це дозволить замінити попередні "дорогі" борги новими — дешевшими.

Також Марченко підкреслив, що останній випуск євробондів був розміщений під найнижчу ставку з 2007 року.

З його слів, обсяг державного боргу на кінець липня становить близько 85 млрд доларів, з цієї суми на зовнішній борг припадає 42 млрд доларів.

Він зазначив, що у 2020 році держборг збільшиться через необхідність фінансувати дефіцит держбюджету в обсязі 7,5% ВВП.

"Найбільші виплати за держборгом повинні бути в вересні, коли потрібно віддати близько 2,1 млрд доларів. Але для вересневих виплат ми акумулювали досить ресурсів. У жовтні-грудні боргове навантаження буде помірною і посильної", — підкреслив Сергій Марченко.

Як повідомляли Українськi Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в червні збільшився на 3,5%, або на 2,89 млрд до 85,01 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Кабінет Міністрів створив Агентство з управління державним боргом.

Також державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

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