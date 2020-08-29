Міністр економіки заробив в липні на 100 тис. гривень менше свого заступника

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, який має найбільше заступників, за липень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - від 12 тис. до 151 тис. гривень, державного секретаря Міністерства - 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Петрашкові в липні, становила 47 230 гривень.

Зарплата першого заступника Юлії Свириденко становила 144 712 гривень, заступників міністра Тараса Висоцького - 145 181 гривня, Світлани Панаіотіді - 59 082 гривні, Дмитра Романовича - 131 642 гривні, заступника - торгового представника Тараса Качки - 151 244 гривні, Сергія Глущенка - 47 230 гривень , Ігоря Дядюри - 47 230 гривень, Ірини Новікової (призначена 22 липня) - 12 920 гривень, держсекретаря Костянтина Мар'євича - 47 230 гривень.

Як повідомляли Україньскі Новини, Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

17 березня Верховна Рада призначила міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заступника генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming Ігоря Петрашка.

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