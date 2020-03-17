Топ-менеджер холдингу Бахматюка став новим міністром економіки

Верховна Рада призначила міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заступника генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming Ігоря Петрашко.

За відповідний проект постанови № 3226 проголосували 243 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет, має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування, у 2001 році отримав диплом MBA - бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

З 2002 по 2004 рік Петрашко був старшим консультантом постачальника послуг в області інтернет-пошуку для компаній промислового і науково-технічного сектору компанії GlobalSpec (США).

У 2004-2007 роках він працював в московському, а пізніше в київському представництві аудиторської компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг по операціях і був партнером.

З 2007 по 2013 рік Петрашко працював в інвестиційній компанії "Трійка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став головою департаменту корпоративного бізнесу АТ "Сбербанк Росії".

З квітня 2013 року він почав роботу в Ukrlandfarming.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

3 березня екс-прем'єр Олексій Гончарук написав заяву про відставку, а 4 березня Рада прийняла його відставку.