підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 10:55 13
Кабмін 2020-03-17T10:55:35+02:00
Українські Новини
Топ-менеджер холдингу Бахматюка став новим міністром економіки

Топ-менеджер холдингу Бахматюка став новим міністром економіки

Елена Литвин
Олег Бахматюк, Ukrlandfarming, Верховна Рада, Ігор Петрашко, міністр економіки
Ігор Петрашко. Скріншот телеканалу Рада
Ігор Петрашко. Скріншот телеканалу Рада

Верховна Рада призначила міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заступника генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming Ігоря Петрашко.

За відповідний проект постанови № 3226 проголосували 243 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет, має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування, у 2001 році отримав диплом MBA - бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

З 2002 по 2004 рік Петрашко був старшим консультантом постачальника послуг в області інтернет-пошуку для компаній промислового і науково-технічного сектору компанії GlobalSpec (США).

У 2004-2007 роках він працював в московському, а пізніше в київському представництві аудиторської компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг по операціях і був партнером.

З 2007 по 2013 рік Петрашко працював в інвестиційній компанії "Трійка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став головою департаменту корпоративного бізнесу АТ "Сбербанк Росії".

З квітня 2013 року він почав роботу в Ukrlandfarming.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

3 березня екс-прем'єр Олексій Гончарук написав заяву про відставку, а 4 березня Рада прийняла його відставку.

Більше новин про: Олег Бахматюк Ukrlandfarming Верховна Рада Ігор Петрашко міністр економіки

Рада схвалила призначення генпрокурором Венедіктової
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон
Новини
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
На міжбанку гривня подешевшала до 27,01 UAH/USD 11:07
Кабмін закриває пункти пропуску на кордоні з Кримом, але обіцяє пропускати кримчан 11:06
Ярославський очолив антикризовий штаб в Харкові 11:03
Топ-менеджер холдингу Бахматюка став новим міністром економіки 10:55
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Exitpoll ППІ: У виборчому окрузі 179 із семикратним відривом перемагає Юлія Світлична 20:51
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
більше новин
Українців не штрафуватимуть за несвоєчасну сплату комуналки під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok