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13 серпня 2020, четвер, 11:48 5
Нерухомість 2020-08-13T12:30:03+03:00
Українські Новини
Квартири на вторинному ринку в Києві у липні подорожчали на 2,4%

Квартири на вторинному ринку в Києві у липні подорожчали на 2,4%

Оксана Соболь
Квартира, Київ, ціни на житло, ціни на житло в Києві, Ціни на квартири, вторинний ринок
Нерухомість
Нерухомість

У липні середні ціни на житло на вторинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 2,4%, або на 904 гривні до 39 141 гривні/кв. м порівняно з червнем.

Про це сказано в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", повідомляють Українські Новини.

Порівняно з липнем 2019 року середня ціна на житло в Києві збільшилася на 12,6%, з початку поточного року — на 10,3%.

При цьому пропозиція в липні порівняно з червнем збільшилася на 24% до 12 417 квартир.

Також обсяг пропозицій збільшився у загальній площі на 19,7%, в доларовому вираженні — на 18%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів — 46%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 17% від загальної пропозиції, в категорії від 100 до 150 тис. доларів — 18%, від 150 до 250 тис. доларів — 13% і від 250 тис. доларів — 6%.

Найбільше квартир пропонувалося в Дарницькому районі — 16%, в Голосіївському — 15%, в Печерському і Шевченківському — по 12%, в Дніпровському і Солом'янському районах — по 10%.

Найменша частка квартир для продажу в Подільському та Оболонському районах — по 7%, в Святошинському — 6% і Деснянському — 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 27%, двокімнатні — 31%, трикімнатні — 34% і чотирикімнатні — 8%.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ має намір профінансувати до 50% вартості житла для пільгових категорій.

Депутати пропонують унеможливити купівлю житла без участі ріелтора.

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