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12 серпня 2020, середа, 16:40 215
Нерухомість 2020-08-12T17:30:01+03:00
Українські Новини
У Кличка профінансують до 50% вартості житла при придбанні пільговими категоріями киян

У Кличка профінансують до 50% вартості житла при придбанні пільговими категоріями киян

Сергій Паламаренко
Віталій Кличко, КМДА, Сергій Мартинчук, Придбання житла
Будівництво (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Будівництво (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

Департамент будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомив, що відтепер програмою співфінансування на придбання житла в Києві можуть скористатись усі пільгові категорії киян.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Бюджетні кошти спрямовують на оплату частини вартості житла для громадян, які перебувають на квартирному обліку у столичних райдержадміністраціях. Згідно з вимогами Порядку, для громадян, які мають статус осіб, котрі захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їхніх сімей), гранична частина вартості становить 50% фактичної вартості кожного квадратного метра житла, для інших пільгових категорій – 30%", – повідомив директор Департаменту Сергій Мартинчук.

У столичному бюджеті для реалізації програми "Доступне житло" передбачено 208,5 млн гривень. Раніше програмою користувалися лише громадяни, які мають статус осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їх сімей), а відтепер програма стала доступною для усіх пільгових категорій.

Особи, які можуть придбати житло на умовах співфінансування, визначають районні державні адміністрації. Відповідні списки подають до головного розпорядника бюджетних коштів для укладення договорів (згідно з Порядком).

Щоб взяти участь у програмі, громадяни повинні звернутися з відповідною заявою до відділу обліку та розподілу житлової площі районної держадміністрації (за місцем перебування на квартирному обліку).

Кошти виділяються згідно із розпорядженням КМДА №1249 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства".

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