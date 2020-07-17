Квартиры на киевской вторичке за 1 полугодие подорожали на 7,7%

За январь-июнь средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 7,7%, при этом в июне по сравнению с маем цены выросли на 0,8%, или на 305 гривен до 38 237 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с июнем 2019 года средняя цена на жилье в Киеве увеличилась на 9,7%, за 1-е полугодие средняя цена увеличилась на 7,7%.

При этом предложение в июне по сравнению с маем уменьшилось на 4,6% до 10 017 квартир.

Также объем предложений уменьшился по общей площади на 4,6%, в долларовом выражении - на 3,8%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 45%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 14% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 19%, от 150 до 250 тыс. долларов - 15% и от 250 тыс. долларов - 7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском и Дарницком районах - по 15%, в Печерском – 14%, в Шевченковском – 12%, в Днепровском и Соломенском районах - по 10%.

Наименьшая доля продаваемых квартир в Подольском и Оболонской районах - по 7%, в Святошинском – 6% и Деснянском – 4%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 24%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 35% и четырехкомнатные - 10%.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты предлагают сделать невозможной покупку жилья без участия риелтора.

Тем временем эксперты прогнозируют реализацию отложеного спроса на жилье после карантина.