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28 серпня 2020, пʼятниця, 16:49 12
Економіка 2020-08-28T18:00:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль допускає проведення переговорів про погашення заборгованості на ринку газу

Шмигаль допускає проведення переговорів про погашення заборгованості на ринку газу

Григорий Яковенко
Ціна на газ, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Скриншот видео
Денис Шмигаль. Скриншот видео "Наш"

У той час, як НКРЕКП вимагає у постачальників газу надати інформацію про ціну на газ на вересень, прем'єр-міністр Денис Шмигаль припускає можливість проведення переговорів з газовими компаніями щодо погашення заборгованості на ринку газу.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з керівництвом Європейської бізнес асоціації, передають Українські Новини.

"Що стосується боргів за газ, то з погашення або списання боргів за газ сьогодні дискусії немає. Якщо йдеться про борги за газ через виконання ПСЗ - це окрема тема для розмови. І, можливо, з цими газовими компаніями, у яких є ці борги, треба сідати за стіл переговорів, рахувати, дивитися, що робити з такими боргами, як вони виникли і де можна робити кроки з оздоровлення цієї ситуації", - сказав Шмигаль.

Також він наголосив, що це питання стосується вузького кола компаній, щодо яких діяло положення про спеціальні зобов'язання (ПСЗ) з постачання газу населенню.

На початку липня Перша енергетична асоціація України (ПЕАУ) заявила, що сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд гривень.

З 1 серпня в Україні припинило дію ПСЗ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу газу населенню і запущено ринок для побутових споживачів.

Як повідомляли Українські Новини,  "Нафтогаз"  підняв вартість газу  за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ.

"Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% до 4,7 гривні/куб. м.

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