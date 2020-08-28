Шмигаль допускає проведення переговорів про погашення заборгованості на ринку газу

У той час, як НКРЕКП вимагає у постачальників газу надати інформацію про ціну на газ на вересень, прем'єр-міністр Денис Шмигаль припускає можливість проведення переговорів з газовими компаніями щодо погашення заборгованості на ринку газу.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з керівництвом Європейської бізнес асоціації, передають Українські Новини.

"Що стосується боргів за газ, то з погашення або списання боргів за газ сьогодні дискусії немає. Якщо йдеться про борги за газ через виконання ПСЗ - це окрема тема для розмови. І, можливо, з цими газовими компаніями, у яких є ці борги, треба сідати за стіл переговорів, рахувати, дивитися, що робити з такими боргами, як вони виникли і де можна робити кроки з оздоровлення цієї ситуації", - сказав Шмигаль.

Також він наголосив, що це питання стосується вузького кола компаній, щодо яких діяло положення про спеціальні зобов'язання (ПСЗ) з постачання газу населенню.

На початку липня Перша енергетична асоціація України (ПЕАУ) заявила, що сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд гривень.

З 1 серпня в Україні припинило дію ПСЗ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу газу населенню і запущено ринок для побутових споживачів.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ.

"Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% до 4,7 гривні/куб. м.

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