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28 серпня 2020, пʼятниця, 16:48 13
Силові структури 2020-08-28T18:30:03+03:00
Українські Новини
Поліція почала розбиратися, чому Чернівці, які перебувають в "червоній зоні", скасовували карантин

Поліція почала розбиратися, чому Чернівці, які перебувають в "червоній зоні", скасовували карантин

Кира Молчанова
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Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Поліція почала досудове розслідування за фактом часткового скасування Чернівецькою міською радою карантину, незважаючи на віднесення міста до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення COVID-19, де протестували проти карантинних обмежень. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"25 серпня депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії ухвалили рішення про часткове скасування карантину на території Чернівців, які через погіршення епідемічної ситуації визнані зоною з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Оскільки такі дії депутатів міської ради можуть спричинити поширення захворювання і збільшити кількість людських жертв, за даним фактом поліція почала кримінальне провадження", - йдеться в ньому.

У повідомленні вказується, що порядок встановлення карантину визначено законом "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Зокрема в статті 29 зазначається, що карантин встановлюється і скасовується Кабінетом Міністрів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 22 липня № 641, рівень епідемічної небезпеки на тій чи іншій території визначає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за результатами оцінки епідемічних показників.

Поліція нагадує, що згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 24 серпня на території Чернівців, Заставненського та Кіцманського районів Чернівецької області встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Згідно з повідомленням, стаття 29 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" також передбачає, що організація і контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Крім того, в статті 144 Конституції зазначено, що органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими для виконання на відповідній території.

"Однак ці рішення припиняють свою дію в установленому законом порядку, якщо вони не відповідають Конституції або законам України", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що в умовах карантину органи місцевого самоврядування мають право вводити додаткові обмежувальні заходи для локалізації та ліквідації спалаху інфекційної хвороби.

Поліція зазначає, що рішення Чернівецької міської ради № 2360 "Про епідемічну ситуацію в Чернівцях" суперечить Конституції та іншим чинним нормативно-правовим актам і нагадує, що на території Чернівців продовжують діяти карантинні обмеження, визначені постановою Кабміну від 22 липня № 641 для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

"...нагадуємо, що людина, її життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю... Порушення правил (карантину) може спричинити поширення захворювання і збільшити кількість людських жертв", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з ризиками для здоров'я і життя громадян слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Чернівецька міська рада дозволила роботу ринків, магазинів, закладів громадського харчування, дитячих садів і шкіл, незважаючи на віднесення до "червоної зони" епідемічної небезпеки.

 20 серпня державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні віднесла Чернівці до "червоної" зони.

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