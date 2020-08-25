У Чернівцях дозволили роботу ринків, дитячих садів і шкіл, незважаючи на те що місто в "червоній зоні" епідбезпеки

У Чернівцях дозволили роботу ринків, дитячих садів і шкіл, незважаючи на те що місто в "червоній зоні" епідбез

І поки в Чернівцях протестували проти карантинних обмежень, Чернівецька міська рада дозволила роботу ринків, магазинів, закладів громадського харчування, дитячих садів і шкіл, незважаючи на віднесення до "червоної зони" епідемічної небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Чернівецької міськради, передають Українськi Новини.

Відзначається, що 25 серпня на позачерговій сесії Чернівецької міської ради депутати 31 голосом "за" підтримали проєкт рішення про епідемічну ситуацію в Чернівцях.

"Згідно з документом дозволяється: робота громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень, за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, суб'єктів господарювання (ринків, побутових послуг, торгівлі, торговельних комплексів, кінотеатрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, залів, секцій тощо); установ громадського харчування, за умови присутності в залі не більш як 20 осіб, але не менш як 10 квадратних метрів на одну людину; дошкільних навчальних закладів та загальнонавчальних закладів, за умови дотримання рекомендацій головного державного санітарного лікаря України", - йдеться в повідомленні.

Проте забороняється робота розважальних закладів, зон в межах торговельних центрів, проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб в закритому приміщенні.

Також міськрада рекомендувала органам національної поліції не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, які будуть діяти відповідно до цього рішення і звернувся до Міністерства інфраструктури щодо недопущення скасування зупинок поїздів далекого спрямування.

Відповідне рішення вже підписав секретар Чернівецької міської ради Василь Продан.

Як повідомляли Українськi Новини, 20 серпня державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні віднесла Чернівці до "червоної" зони.

Раніше Кабінет Міністрів встановив заборони для "червоної зони".

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