підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 серпня 2020, субота, 06:00 5
Кабмін 2020-08-29T07:15:02+03:00
Українські Новини
Кулеба в липні отримав зарплату втричі меншу, ніж в його заступника

Кулеба в липні отримав зарплату втричі меншу, ніж в його заступника

Анна Рудык
зарплати чиновників, Зарплати міністрів, Дмитро Кулеба, МЗС
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Заробітна плата міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, із зарплати якого в червні відняли 31,2 тис. гривень через обмеження бюджету, за липень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - від 10,3 тис. до 147 тис. гривень, тимчасового виконувача обов'язків державного секретаря міністерства - 34 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 10,3 гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Кулеби становив 53 660 гривень, надбавка за доступ до державної таємниці - 10 732 гривні, надбавка як експерту з питань державної таємниці - 10 732 гривні, на відрядження - 4 024 гривні.

При цьому, згідно з обмеженням за розміром зарплат чиновників, встановленим законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з його зарплати було вирахувано 31 919 гривень.

Таким чином, сума коштів, нарахована Кулебі за липень, становила 47 230 гривень.

Фактично сума коштів, отримана міністром після утримання податків і зборів, становила 38 020 гривень.

Зарплата першої заступниці міністра Еміне Джапарової становила 47 230 гривень, заступників Василя Боднара - 147 041 гривню (відпускні - 41 747 гривень, матеріальна допомога на оздоровлення - 58 063 гривні), Євгена Єніна - 44 296 гривень, Дмитра Сеника - 10 267 гривень, т.в.о. держсекретаря Віталія Усатого (звільнений 26 липня) - 34 036 гривень, держсекретаря Олександра Банькова (призначений 27 липня) - 10 267 гривень.

Зарплата Кулебы. ДокументЗарплата Кулебы. Документ

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба за введення подвійного громадянства за винятком держслужбовців та росіян.

Кулеба планував провести літню відпустку в Україні.

Більше новин про: зарплати чиновників Зарплати міністрів Дмитро Кулеба МЗС

Ще чотири країни відкрили свої кордони для українс...
Зарплату Холодницького в липні урізали майже на 30...
Аваков в травні отримав менше, ніж всі його заступ...
Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних...
КС визнав неконституційним обмеження зарплат чиновників під час карантину
Призначення Ситника директором НАБУ було неконституційним, - КС
Новини
Міністр економіки заробив в липні на 100 тис. гривень менше свого заступника 07:00
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Кулеба в липні отримав зарплату втричі меншу, ніж в його заступника 06:00
Прем'єр-міністр Шмигаль другий місяць поспіль отримує однакову зарплату 05:38
Офіційний курс гривні з 25 по 31 серпня. Як змінювався курс гривні за тиждень 05:30
Помірне зростання долара до гривні. Аналітик розповів, яким буде курс на початку вересня 05:30
більше новин
Зміни до податкового законодавства для грального бізнесу необхідно прийняти невідкладно, - експерти 13:09
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Рішення місцевих рад про заборону азартних ігор є нікчемними, - експерти 13:13
Агро Газ Трейдинг і Одеський припортовий завод продовжили давальницький контракт на 4 місяці 20:21
Закупівлі "Укренерго" в 2018-2019 вдвічі дешевше аналогічних в "Енергоатомі", "Укргідроенерго" та "Центренерго", - дослідження 11:51
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Турфірми протестують біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців 14:13
Білоруси не змогли полетіти в Україну через закриття кордонів на добу раніше 10:33
Хасиди намагалися потрапити до Умані 28 серпня, їм вийшли перешкодити місцеві жителі. Скріншот: facebook / Сергій Алексєєв
Хасиди намагалися потрапити в Умань, місцеві жителі їм перешкоджали 12:19
АТ "Харківгаз" провів перші на Харківщині випробування газорозподільної системи воднем 16:05 Прес-реліз
більше новин
Заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і впускати туристів з "зеленої зони"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok