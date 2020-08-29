Кулеба в липні отримав зарплату втричі меншу, ніж в його заступника

Заробітна плата міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, із зарплати якого в червні відняли 31,2 тис. гривень через обмеження бюджету, за липень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - від 10,3 тис. до 147 тис. гривень, тимчасового виконувача обов'язків державного секретаря міністерства - 34 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 10,3 гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Кулеби становив 53 660 гривень, надбавка за доступ до державної таємниці - 10 732 гривні, надбавка як експерту з питань державної таємниці - 10 732 гривні, на відрядження - 4 024 гривні.

При цьому, згідно з обмеженням за розміром зарплат чиновників, встановленим законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з його зарплати було вирахувано 31 919 гривень.

Таким чином, сума коштів, нарахована Кулебі за липень, становила 47 230 гривень.

Фактично сума коштів, отримана міністром після утримання податків і зборів, становила 38 020 гривень.

Зарплата першої заступниці міністра Еміне Джапарової становила 47 230 гривень, заступників Василя Боднара - 147 041 гривню (відпускні - 41 747 гривень, матеріальна допомога на оздоровлення - 58 063 гривні), Євгена Єніна - 44 296 гривень, Дмитра Сеника - 10 267 гривень, т.в.о. держсекретаря Віталія Усатого (звільнений 26 липня) - 34 036 гривень, держсекретаря Олександра Банькова (призначений 27 липня) - 10 267 гривень.

Зарплата Кулебы. Документ

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба за введення подвійного громадянства за винятком держслужбовців та росіян.

Кулеба планував провести літню відпустку в Україні.

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