В Україні запустили платний сервіс Facebook Pay

Соціальна мережа Facebook, працівники якої можуть працювати дистанційно ще рік, запустила платіжний сервіс Facebook Pay, що дозволяє українським користувачам робити пожертвування і купувати віртуальну валюту соцмережі.

Про це пише Liga.Tech.

Відмічається, що зараз через Facebook Pay можна зробити пожертвування через вбудований механізм збору грошей на Facebook, а також купити віртуальну валюту Facebook Stars, за допомогою якої можна буде підтримати блогерів.

Сервіс також підтримує платіжні системи Visa і PayPal.

Поки Facebook Pay доступний тільки в десктопній версії. Facebook Pay - система онлайн-платежів для Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.

Компанія запустила її в листопаді 2019 року. Система дозволяє проводити платежі всередині сервісів компанії, під'єднавши банківську карту платіжних систем Mastercard, Visa і PayPal. З її допомогою можна купувати товари усередині Instagram і проводити грошові перекази всередині Messenger і WhatsApp.

Як повідомляли Українські Новини, за останні пів року українська аудиторія в Instagram збільшилася на 13%, у Facebook - на 7,1%.