Вийшла спільна пісня Тіни Кароль і Snoop Dogg

Українська співачка Тіна Кароль випустила спільний трек з відомим американським репером Snoop Dogg. У четвер, 27 серпня, відбулася прем'єра їх пісні під назвою "Blow your mind" ("Підірвати мозок").

Відповідне відео оприлюднено на Youtube-каналі.

У лірик-відео співачка з'явилися в анімаційному стилі. Над треком також працював зірка R&B Luca Dayz.



Раніше співачка в ефірі "Сніданку з 1+1" зізналася, що співпраця зі Snoop Dogg вийшла досить спонтанною. Одного разу Тіні подзвонив знайомий і сказав, що у неї буде співпраця зі Snoop Dog.



"Як це було? Я сиділа вдома, задзвонив телефон, я знаю людину, яка мені дзвонила. І мені говорять, що у нас для тебе чудова новина, у нас буде співпраця зі Snoop Dog. А потім мені кажуть, у тебе є час, щоб записала свій шматок, придумала музику, слова і так далі. я подумала, у нас є класні автори. Порізала пісню одного з наших українських авторів, я з ним співпрацюю. Взяла цей шматочок, вклала, заспівала, зробили текст. Все", - розповіла співачка.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський нагородив за значний внесок у розвиток держави до Дня Конституції українських артистів і діячів культури – Тіну Кароль, Потапа, Ірину Білик.

Також зірки взяли участь у висутіпі до Дня незаежності, виконавши попурі з понад 40 пісень.

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