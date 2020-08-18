Тина Кароль записала совместную песню со Snoop Dogg

Украинская певица Тина Кароль записала композицию Blow Your Mind вместе с американскими исполнителями рэпером Snoop Dogg, R&B-певцом Luca Dayz и группой LOE. Об этом певица рассказала в своем Instagram. Там же Кароль опубликовала обложку сингла и назвала дату премьеры – 28 августа. О премьере песни также написал в своем Instagram один из соавторов — американский R&B-певец Luca Dayz. Из его поста стало известно, что песня Blow Your Mind — это результат трехлетней работы. Премьера состоится на платформе Apple Music. Посмотреть эту публикацию в Instagram "Blow your mind" @lucadayz ft. @snoopdogg, Tina Karol and @loemusicofficial 📲 Apple Music: 28\/08 Music by @lucadayz @mishka_the1 BENTLEY RECORDS, LLC Lyrics by @snoopdogg @lucadayz @mayornikova_yana @loemusicofficial #DominiqueFarrar Producer @lucadayz Arranger @lucadayz Music Label Bentley Records Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 16 Авг 2020 в 9:37 PDT Как сообщали Українські Новини, певица Тина Кароль исполнила гимн Украины во время "Марша достоинства" в День независимости 24 августа. В 2017 году Петр Порошенко присвоил Тине Кароль звание Народной артистки. А в 2020 году Владимир Зеленский наградил украинских артистов и деятелей культуры за значительный вклад в развитие государства ко Дню Конституции. Среди награжденных были Тина Кароль, Потап и Ирина Билык. Кроме того, Тина Кароль записывала украинские колядки вмесе с другими звездами.