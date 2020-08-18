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18 августа 2020, вторник, 21:03 31
Lifestyle 2020-08-18T21:05:07+03:00
Українські Новини
Тина Кароль записала совместную песню со Snoop Dogg

Тина Кароль записала совместную песню со Snoop Dogg

Кира Молчанова
Сингл, Apple Music, Тина Кароль, Snoop Dogg
Тина Кароль. Фото: Instagram tina_karol
Тина Кароль. Фото: Instagram tina_karol

Украинская певица Тина Кароль записала композицию Blow Your Mind вместе с американскими исполнителями рэпером Snoop Dogg, R&B-певцом Luca Dayz и группой LOE.

Об этом певица рассказала в своем Instagram. Там же Кароль опубликовала обложку сингла и назвала дату премьеры – 28 августа.

О премьере песни также написал в своем Instagram один из соавторов — американский R&B-певец Luca Dayz. Из его поста стало известно, что песня Blow Your Mind — это результат трехлетней работы.

Премьера состоится на платформе Apple Music.

Как сообщали Українські Новини, певица Тина Кароль исполнила гимн Украины во время "Марша достоинства" в День независимости 24 августа.

В 2017 году Петр Порошенко присвоил Тине Кароль звание Народной артистки.

А в 2020 году Владимир Зеленский наградил украинских артистов и деятелей культуры за значительный вклад в развитие государства ко Дню Конституции. Среди награжденных были Тина Кароль, Потап и Ирина Билык.

Кроме того, Тина Кароль записывала украинские колядки вмесе с другими звездами.

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