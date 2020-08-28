Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці: прикмети і традиції

Сьогодні християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти найважливіших після Великодня свят православної церкви — Успіння Пресвятої Богородиці, або першу Пречисту.

Українські новини розкажуть про народні традиції, а також про те, що можна і що категорично заборонено робити в цей день.

Народні прикмети

У народі прийнято, що Успіння є закінченням літа. Вважається, що після цього настає осінь. В давнину перші два тижні після Успіння називали "бабиним літом", яке, як правило, тривало до Івана Хрестителя (11 вересня).

Найвідоміші прикмети про Успіння:

Прийшла Пречиста — приносить старост нечиста.

Якщо на Успіння з'явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.

Польові квіти пахнуть сильніше звичайного — до негоди.

Туман на Успіння: запасайтеся великим кошиком — грибів буде багато.

Іній на Успіння — буде коротка осінь і довга морозна зима.

Успіння хліб засіває, Друга Пречиста дощем поливає, Третя Пречиста снігом вкриває.

Гроза на Успіння — осінь буде ранньою і дощовою.

Що не можна робити на Успіння

Якщо свято Успіння Пресвятої Богородиці випадає на середу або п'ятницю, як сьогодні, вірянам дозволено вживати рибу. Крім того, традиційне розговіння переноситься на наступний день. Якщо свято випало на інші дні тижня, значить посту немає.

В Успіння не можна працювати. Виняток становить лише та робота, виконання якої ніяк не можна відкласти. Завершення роботи, яка була розпочата до Успіння і закінчена в цей день, є хорошим знаком, що несе удачу.

У народі вірять, що на Успіння не можна готувати, а також тримати в руках колючі й ріжучі предмети. Саме тому в цей день прийнято не різати, а ламати хліб руками.

Категорично забороняється в день Успіння лихословити, лаятися і конфліктувати з іншими людьми. Не можна також думати про погане.

Що можна робити на Успіння

Успіння Пресвятої Богородиці збігалося з початком жнив. Це пояснює велику кількість землеробських звичаїв, які наклалися в народі в цей день.

У день Успіння наші предки планували весілля і брали сватів. Згідно з повір'ям, якщо батьки змогли домовитися про весілля дітей на Успіння, то молодят чекає довге і щасливе життя в мирі та злагоді.

Раніше Українські новини, розповіли про історію одного з свят православних — Успіння Пресвятої Богородиці, яке святкується 28 серпня.

Крім того 14 серпня православні відзначали Медовий Спас, який знаменує собою початку Успенського посту.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини