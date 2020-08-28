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28 серпня 2020, пʼятниця, 13:25 7
Життя 2020-08-28T14:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні Успіння Богородиці або перша Пречиста — історія свята

Сьогодні Успіння Богородиці або перша Пречиста — історія свята

Константин Долгий
Свято сьогодні, Успіння Пресвятої Богородиці, Історія свята
Сьогодні православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: depositphotos.com
Сьогодні православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 28 серпня, християни східного обряду святкують Успіння святої Богоматері Марії  — свято, під час якого згадують смерть Божої Матері. Про значення свята і його історії в подальшому матеріалі Українських новин.

У християнській церкві свято в честь Марії пізнішого походження, ніж, наприклад, святкування мучеників. Його заснували під час Ефеського і Халкідонського соборів у 431 і 451 роках, відповідно.

Відомо, що канонічні тексти святих писань не повідомляють часу і обставин, при яких сталася смерть і поховання Богородиці. 

За переказами, ближче до своєї кончини Марія проживала в Єрусалимі. Вона постійно відвідувала Голгофу і Гріб Господній, де проводила молитви. Саме під час однієї з таких молитов їй явився архангел Гавриїл і повідомив їй про наближення смерті:

"Син Твій і Бог наш з архангелами і ангелами, херувимами і серафимами, з усіма небесними духами і душами праведних прийме Тебе, Матір Свою, в небесне царство, щоб Ти жила і царювала з Ним нескінченний час"

Архангел Гавриїл приносить Діві Марії звістку про майбутню кончину. Фото: wikipedia.orgАрхангел Гавриїл приносить Діві Марії звістку про майбутню кончину. Фото: wikipedia.org

Богородиця була похована в гробниці, де до цього були поховані її батьки Іоаким і Анна, а також чоловік Йосип. Згідно з текстами писань, тіло Марії пронесли урочистою процесією вулицями Єрусалима. На третій день після похорону апостоли відкрили труну на прохання Фоми, який не встиг на процесію і хотів попрощатися з тілом, проте тіла Богородиці там не було.

Того ж дня перед апостолами з'явилася Марія в оточенні ангелів і вітала їх словами: "Радійте! Бо я з вами у всі дні".

Як раніше повідомляли Українські новини, святкування Успіння Пресвятої Богородиці в одному з міст України було визнано вихідним днем.

Крім того, напередодні в Мінекономрозвитку розповіли, скільки додаткових вихідних днів буде в українців до кінця 2020 року.

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