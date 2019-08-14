Медовий Спас і Успенський піст - головні свята дня

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Медовий Спас і починається Успенський піст. Українські Новини розкажуть про головні особливості цих свят.

Успенський піст -це піст, встановлений на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці. Триває з 14 по 27 серпня. Як і під час будь-якого православного посту, в Успенський піст важливо не тільки тілесне утримання, але і духовне, тобто потрібно намагатися не вдаватися до гучних розваг.

Згідно з церковним статутом, в ці дні строгість трапези така ж, як і у Великий піст, тобто виключаються м'ясні, молочні продукти і яйця, а риба дозволяється тільки в свято Преображення Господнього.



Медовий Спас



У цей день Православна церква вшановує пам'ять трьох святинь: Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя і ікони Володимирської Божої Матері.



Перший Спас називають Медовим, тому що соти у вулику до цього часу зазвичай вже наповнені, і пасічники приступають до збору. Вважалося, що якщо бджоляр не заломает сота, то сусідні бджоли повитягують увесь мед. За традицією дозволялось їсти освячений мед саме з цього дня.



Слово "спас" означає "рятувати себе" тим, що вживати в їжу мед, яблука, хліб. Селяни вважали, що ці "два тижні" були "відрізані" Богом від Великого посту.



Так як це перший день Успенського посту, з цього дня дозволялося їсти овочі, починався інтенсивний збір меду та його освячення. Відбувалися хресні ходи і водосвяття на річках, купання в освяченій воді людей і худоби, освячувалися колодязі.



Звичаї південних слов'ян



В Сербії в цей день освячують воду, використовуючи молодий базилік. В цей день не купаються, а той хто працює в цей день — може захворіти невиліковною хворобою.

В Македонії погода протягом "Маковеїв" служила для передбачення погоди на наступні 6 місяців або на весь майбутній рік. Місцеві звичаї в Македонії часто забороняли жінкам прати білизну або купати дітей протягом першого дня або декількох перших днів "Маковеїв". Іноді заборонялося робити і деякі інші роботи.

У болгар зяті з подарунками ходили в гості до батьків дружини і цілували їм руку, у зв'язку з чим день так і називали — "Зетьовден".





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