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14 серпня 2019, середа, 06:00 21
Життя 2019-08-14T11:00:04+03:00
Українські Новини
Медовий Спас і Успенський піст - головні свята дня

Медовий Спас і Успенський піст - головні свята дня

Мед. Фото: pixabay.com
Мед. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Медовий Спас і починається Успенський піст. Українські Новини розкажуть про головні особливості цих свят.

Успенський піст -це піст, встановлений на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці. Триває з 14 по 27 серпня. Як і під час будь-якого православного посту, в Успенський піст важливо не тільки тілесне утримання, але і духовне, тобто потрібно намагатися не вдаватися до гучних розваг.

Згідно з церковним статутом, в ці дні строгість трапези така ж, як і у Великий піст, тобто виключаються м'ясні, молочні продукти і яйця, а риба дозволяється тільки в свято Преображення Господнього.

Медовий Спас

У цей день Православна церква вшановує пам'ять трьох святинь: Животворящого Хреста Господнього, образу Спасителя і ікони Володимирської Божої Матері.

Перший Спас називають Медовим, тому що соти у вулику до цього часу зазвичай вже наповнені, і пасічники приступають до збору. Вважалося, що якщо бджоляр не заломает сота, то сусідні бджоли повитягують увесь мед. За традицією дозволялось їсти освячений мед саме з цього дня.

Слово "спас" означає "рятувати себе" тим, що вживати в їжу мед, яблука, хліб. Селяни вважали, що ці "два тижні" були "відрізані" Богом від Великого посту.

Так як це перший день Успенського посту, з цього дня дозволялося їсти овочі, починався інтенсивний збір меду та його освячення. Відбувалися хресні ходи і водосвяття на річках, купання в освяченій воді людей і худоби, освячувалися колодязі.

Звичаї південних слов'ян

В Сербії в цей день освячують воду, використовуючи молодий базилік. В цей день не купаються, а той хто працює в цей день — може захворіти невиліковною хворобою.

В Македонії погода протягом "Маковеїв" служила для передбачення погоди на наступні 6 місяців або на весь майбутній рік. Місцеві звичаї в Македонії часто забороняли жінкам прати білизну або купати дітей протягом першого дня або декількох перших днів "Маковеїв". Іноді заборонялося робити і деякі інші роботи.

У болгар зяті з подарунками ходили в гості до батьків дружини і цілували їм руку, у зв'язку з чим день так і називали — "Зетьовден".


Раніше Українські Новини розповіли, коли відзначати Яблучний і Горіховий Спас.

 

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