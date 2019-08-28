Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці: народні традиції та заборони

Сьогодні, 28 серпня, Православна церква святкує Успіння Пресвятої Богородиці. В народі свято називається Першою Пречистою і дуже шанується, оскільки день знаменує закінчення земного життя Діви Марії. Про те, яких традицій потрібно дотриматися, розкажуть Українські Новини.

Успіння Богородиці завершує Успенський піст, який розпочався 14 серпня. В цей день традиційно готують святковий стіл, за яким збирається вся родина, щоб вшанувати біблійні події та відзначити початок осені.

При цьому на Пречисту існує традиція освячувати хліб. Звичай з'явився у зв'язку з тим, що до цього часу закінчувалися жнива. І з цієї ж причини існує заборона ходити босяком по землі, адже на свято їй належить відпочивати після всіх робіт.

Головну трапезу дня починали з того, що ділили освячену випічку. Ще з часів Русі зі свіжого борошна пекли пироги і великим гріхом вважалося кидати крихти на підлогу, а вже тим більше наступати на них.

В народі вірять, що Успенський хліб має цілющі властивості. Його залишки прийнято обережно загортати і залишати у образів.

Відвідуючи церкву, кланяються перед іконою Успіння і просять про захист, зцілення і заступництво.

Прикмети:

Успіння проводжай - осінь зустрічай;

до Петрова дня треба встигнути зорати, до Ільїна - боронувати, до Спаса – посіяти;

якщо на Успіння або в ці дні з'явиться веселка - до затяжної і теплої осені;

ластівки відлітають у три рази, в три Спаса;

Успіння кінчає дожинки;

з Успіння сонце засинає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше відзначили Яблучний Спас.

14 серпня розпочався Успенський піст, а також відзначався Медовий Спас.