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28 серпня 2019, середа, 06:01 149
Lifestyle 2019-08-28T06:33:27+03:00
Українські Новини
Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці: народні традиції та заборони

Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці: народні традиції та заборони

Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: azbyka.ru
Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: azbyka.ru

Сьогодні, 28 серпня, Православна церква святкує Успіння Пресвятої Богородиці. В народі свято називається Першою Пречистою і дуже шанується, оскільки день знаменує закінчення земного життя Діви Марії. Про те, яких традицій потрібно дотриматися, розкажуть Українські Новини.

Успіння Богородиці завершує Успенський піст, який розпочався 14 серпня. В цей день традиційно готують святковий стіл, за яким збирається вся родина, щоб вшанувати біблійні події та відзначити початок осені.

При цьому на Пречисту існує традиція освячувати хліб. Звичай з'явився у зв'язку з тим, що до цього часу закінчувалися жнива. І з цієї ж причини існує заборона ходити босяком по землі, адже на свято їй належить відпочивати після всіх робіт.

Головну трапезу дня починали з того, що ділили освячену випічку. Ще з часів Русі зі свіжого борошна пекли пироги і великим гріхом вважалося кидати крихти на підлогу, а вже тим більше наступати на них.

В народі вірять, що Успенський хліб має цілющі властивості. Його залишки прийнято обережно загортати і залишати у образів.

Відвідуючи церкву, кланяються перед іконою Успіння і просять про захист, зцілення і заступництво.

Прикмети:

  • Успіння проводжай - осінь зустрічай;
  • до Петрова дня треба встигнути зорати, до Ільїна - боронувати, до Спаса – посіяти;
  • якщо на Успіння або в ці дні з'явиться веселка - до затяжної і теплої осені;
  • ластівки відлітають у три рази, в три Спаса;
  • Успіння кінчає дожинки;
  • з Успіння сонце засинає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше відзначили Яблучний Спас.

14 серпня розпочався Успенський піст, а також відзначався Медовий Спас.

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