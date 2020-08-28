Успіння Пресвятої Богородиці або перша Пречиста. Де в Україні сьогодні вихідний

Сьогодні, 28 серпня, християни східного обряду святкують Успіння Пресвятої Богородиці , а для жителів міста Мукачево цей день буде ще і вихідним.

Про додатковий вихідний день у Facebook повідомляє Мукачівська міська рада.

"У цей день в місті відзначають релігійне свято Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято з давніх часів є храмовим для Мукачева", — йдеться в повідомленні.

Згідно з розпорядженням мера Мукачева Андрія Балоги 28 серпня в місті оголошується вихідним днем.

Однак додатковий вихідний цього тижня доведеться відпрацювати наступного: керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день з п'ятниці, 28 серпня, на суботу, 5 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця 2020 року додатковий вихідний для всієї країни буде тільки в День захисника України.

Раніше повідомлялося про традиції святкування Дня Державного прапора.

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