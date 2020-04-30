Мінекономрозвитку розповіло, скільки в українців буде вихідних до кінця року

В той час, як з 1 травня українці починають святкувати травневі, до кінця року буде ще 5 додаткових вихідних. Про це повідомили в Міністерстві економічного розвитку на інформаційний запит Українських Новин.

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України (КЗпП), до кінця 2020 року офіційними будуть вихідні в такі свята:

1 травня – День праці

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

28 червня – День Конституції України

24 серпня – День незалежності України

14 жовтня – Ден захисника України

До кінця року українці зможуть відпочивати і в дні релігійних свят: 7 червня, на Трійцю.

Також у прес-службі Мінекономрозвитку нагадали, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, то він переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Які святкові дні перенесуть до кінця 2020 року:

Вихідний день у суботу 9 травня перенесуть на 11 травня.

7 червня, в який святкується Трійця, переноситься на понеділок 8 червня.

Вихідний у зв'язку з Днем Конституції 28 червня переноситься на понеділок 29 червня.

Крім того, Кабінет Міністрів залишає за собою можливість переносити вихідні та робочі дні не пізніше ніж за 3 місяці. При цьому, власник (організації, підприємства) або уповноважений ним орган у цьому випадку повинен за 2 місяці видати наказ про перенесення вихідних днів.

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