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28 серпня 2020, пʼятниця, 12:32 6
Суспільство 2020-08-28T13:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області 92 нові випадки захворювання на коронавірус за добу

У Київській області 92 нові випадки захворювання на коронавірус за добу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Коронавірус у Київській області, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області  порівняно з попередньою добою 27 серпня збільшилася на 92 особи до 5 396, померлих — на 2 людини до 93.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 28 серпня 2020 на 10:00 офіційно підтверджені 5 396 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 456 дітей та у 743 медичних працівників. За добу підтверджено 92 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) , в тому числі у 4 дітей від 1 до 15 років і 88 дорослих ", — сказано в ньому.

11 осіб 27 серпня були госпіталізовані, решта перебувають на самоізоляції (під наглядом медиків).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 862 хворих, на самоізоляції (під наглядом) — 4 534 людини.

Одужали всього 3 543 людини, в тому числі 299 дітей.

За звітну добу одужали 38 осіб, з яких 6 дітей.

"Всього за період епідемії в Київській області померли 93 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про 2 летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19", — сказано в повідомленні.

За останню добу в Київський обласний лабораторний центр надійшло 97 повідомлень про підозру на COVID-19, за весь період епідемії — 8 853 повідомлення.

Встановлено медичне спостереження за 15 544 контактними особами.

Як повідомляли Українськi Новини, захворюваність на коронавірус стрімко зростає третій день поспіль.

Також 29 регіонів  віднесені до "червоної" зони, Київ залишився в "жовтій".

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