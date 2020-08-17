4G з'явився ще на шести станціях київського метрополітену

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна", раніше — "МТС-Україна") і lifecell (раніше "Астеліт") запустили 4G-інтернет ще на 6 станціях київського метрополітену.

Про це сказано в спільному повідомленні мобільних операторів, повідомляють Українські Новини.

"Тепер мобільним інтернетом четвертого покоління можна скористатися ще на 6 станціях київського метро і в тунелях між ними:"Університет", "Театральна", "Контрактова площа" і "Поштова площа", "Майдан Незалежності" і "Золоті Ворота". Всього ж 4G зараз працює на 15 станціях з 46 підземних. Запуск 4G в метро відбувається поетапно. До кінця серпня мобільні оператори разом з партнером — компанією Huawei — планують запустити 4G ще на 7 станціях: "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац Україна" та "Палац спорту", "Кловська" і "Печерська ". А всі станції метро — до кінця цього року" , — сказано в повідомленні.

За даними операторів, з моменту запуску 4G на перших станціях разом абоненти використали більш ніж 50 терабайт мобільного інтернету.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку липня "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell запустили 4G на 8 станціях київського метрополітену.

На початку березня 4G запустили на станції київського метрополітену "Академмістечко".

Раніше повідомлялось, що Зеленський має розглянути петицію проти 5G, оскільки вона набрала необхідну кількість підписів.

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