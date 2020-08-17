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17 серпня 2020, понеділок, 16:07 8
Суспільство 2020-08-17T18:49:36+03:00
Українські Новини
4G з'явився ще на шести станціях київського метрополітену

4G з'явився ще на шести станціях київського метрополітену

Валерия Драгомирова
Метро, 4G, lifecell, Київський метрополітен, Інтернет, Київстар, Vodafon Україна, зв'язок, інтернет у метро
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна", раніше — "МТС-Україна") і lifecell (раніше "Астеліт") запустили 4G-інтернет ще на 6 станціях київського метрополітену.

Про це сказано в спільному повідомленні мобільних операторів, повідомляють Українські Новини.

"Тепер мобільним інтернетом четвертого покоління можна скористатися ще на 6 станціях київського метро і в тунелях між ними:"Університет", "Театральна", "Контрактова площа" і "Поштова площа", "Майдан Незалежності" і "Золоті Ворота". Всього ж 4G зараз працює на 15 станціях з 46 підземних. Запуск 4G в метро відбувається поетапно. До кінця серпня мобільні оператори разом з партнером — компанією Huawei — планують запустити 4G ще на 7 станціях: "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац Україна" та "Палац спорту", "Кловська" і "Печерська ". А всі станції метро — до кінця цього року" , — сказано в повідомленні.

За даними операторів, з моменту запуску 4G на перших станціях разом абоненти використали більш ніж 50 терабайт мобільного інтернету.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку липня "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell запустили 4G на 8 станціях київського метрополітену.

На початку березня 4G запустили на станції київського метрополітену "Академмістечко".

Раніше повідомлялось, що Зеленський має розглянути петицію проти 5G, оскільки вона набрала необхідну кількість підписів.

 

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