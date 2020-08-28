У Збройних силах за добу зареєстровано 52 випадки захворювання на коронавірус

Тоді як в Україні захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль, у Збройних силах на коронавірус хворіє 593 людини, за минулу добу зареєстровано 52 нові випадки захворювання.

Про це сказано в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 28 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, зумовлену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 593 людини. Всього за час пандемії одужали 1 023 осіб, летальних випадків — 6" , — сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 691 людина.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, становить 168.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби зареєстровано 52 нових випадки захворювання COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 11 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" — 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону — 3 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 4 військовослужбовців, Військово-медичної клінічний центр Південного регіону — 1 військовослужбовець і Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону — 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа (Київська область — 9 військовослужбовців та 6 працівників ЗСУ, Львівська область— 8 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ, Чернівецька область — 1 військовослужбовець і 4 працівники ЗСУ, Одеська область — 4 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ , Закарпатська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська та Вінницька область — по 1 військовослужбовцю).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 серпня в Збройних силах було зареєстровано 47 нових випадків захворювання, а 25 серпня — 19 нових випадків захворювання.

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