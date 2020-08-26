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26 серпня 2020, середа, 11:03 5
Силові структури 2020-08-26T12:00:03+03:00
Українські Новини
Упродовж минулої доби в ЗСУ втричі збільшилася кількість нових випадків COVID-19

Упродовж минулої доби в ЗСУ втричі збільшилася кількість нових випадків COVID-19

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в ЗСУ
Коронавірус в ЗСУ. Фото: pixabay
Коронавірус в ЗСУ. Фото: pixabay

У Збройних силах за минулу добу зареєстровано 19 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19, всього хворіє 594 людей, в той час, як 24 серпня в Збройних силах виявили 6 нових випадків.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 26 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликано. коронавірусjv SARS-CoV-2, хворіє 594 людини. Всього за час пандемії одужали - 923 людини, летальних випадків - 6" , - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 784 особи.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 238 осіб.

Згідно з повідомленням, за минулу добу зареєстровано 19 нових випадків захворювання на COVID-19.

З них 2 військовослужбовців перебувають на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 17 осіб (Львівська область - 1 військовослужбовець і 5 працівників ЗСУ, Рівненська область - 2 військовослужбовців, Чернігівська область - 2 військовослужбовців, Житомирська область - 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Київська область - 1 військовослужбовець Харківська область - 1 військовослужбовець, Тернопільська область - 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область - 1 військовослужбовець і Волинська область - 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати.

Раніше вчені виявили  перший випадок повторного зараження  коронавірусом.

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