Шмигаль пообіцяв захист білорусам, які її потребують

Громадяни Білорусі переслідуються владою в їх країні і потребують захисту, вони можуть отримати його в Україні.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування і потребують додаткового захисту, можуть завжди отримати його в Україні ", - написав він.

Шмигаль зазначив, що уряд вирішив тимчасово обмежити в'їзд деяким категоріям іноземців в Україну з 29 серпня по 28 вересня, щоб запобігти швидке поширення коронавірусу.

Він пояснив, що ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити про це українським прикордонникам.

Крім громадян, які потребують захисту, на територію України зможуть в'їхати також іноземці, які тут навчаються або проходять військову службу, а також ті, хто має плани на постійне і тимчасове проживання в Україні, проїжджаючі транзитом, дипломати і консули.

Зазначається, що згідно з українським законодавством, голова Держприкордонслужби може приймати додаткові рішення про контрольований пропуск іноземців через кордон.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 серпня Кабмін заборонив в'їзд в Україну іноземцям, крім окремих категорій, з 29 серпня по 28 вересня.

Раніше пресслужба президента Володимира Зеленського повідомила , що у зв'язку з ростом показників захворюваності COVID-19 у світі український уряд розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють в "червону" зону епідемії, терміном на 30 днів.

При цьому Зеленський висловився за пом'якшені умови в'їзду в Україну для громадян Білорусі, враховуючи вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію у них.

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