ОПЗЖ вимагає розслідувати як тероризм напад на автобус у Харківській області

У партії "Опозиційна платформа - за життя" зажадали від глави МВС Арсена Авакова розслідувати напад на автобус активістів як тероризм і відправити у відставку керівника Нацполіції в Харківській області Валерія Сокуренка.

Про це йдеться на офіційному сайті політсили.

Як повідомляє сайт Національної поліції в Харківській області, за фактом розстрілу автобуса з активістами організації "Патріоти - за життя" під Люботином Харківської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ( "Хуліганство") Кримінального кодексу України. Таке розпорядження віддав керівник Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко.

Така кваліфікація особливо тяжкого злочину - терористичного акту, з використанням автоматичної вогнепальної зброї, вчиненого суспільно небезпечним способом, - свідчить про одне: прагнення забезпечити прикриття нападникам, замовчати і применшити суспільну небезпеку їх дій.

"Опозиційна платформа - за життя" вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно відкрити кримінальне провадження за статтею "Тероризм", провести об'єктивне розслідування та притягнути до відповідальності терористів, а також відправити у відставку керівника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренко.

Як повідомляли Українські Новини, представники Азова і Нацкорпусу обстріляли автобус активістів організації "Патріоти - За Життя" під Харковом, в результаті чого постраждали три людини.

Поліція затримала групу хлопців, яких підозрюють у збройному нападі на автобус членів об'єднання "Патріоти - за життя" під Харковом в Красноградському районі.

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