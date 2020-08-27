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  • Ківа заявляє, що на трасі "Київ - Харків" розстріляли автобус з його прихильниками
27 серпня 2020, четвер, 20:39 27
Події 2020-08-27T22:00:02+03:00
Українські Новини
Ківа заявляє, що на трасі "Київ - Харків" розстріляли автобус з його прихильниками

Ківа заявляє, що на трасі "Київ - Харків" розстріляли автобус з його прихильниками

Кира Молчанова
Азов, Ілля Ківа, Нацкорпус, Траса Київ-Харків

Представники Азова і Нацкорпусу обстріляли автобус активістів організації "Патріоти - За Життя" під Харковом, є загиблі та постраждалі.

Про це заявив народний депутат від "Опозиційної Платформи - За Життя" Ілля Ківа на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тільки що під Харковом на трасі Київ-Харків був заблокований автобус, який перевозив членів організації "Патріоти - За Життя", людьми з Азова і Нацкорпусу. Члени цих бандформувань обстріляли автобус з автоматичної зброї, завдавши важкі кульові поранення цивільним особам. Вони також застосували травматичну зброю, завдавши тяжких травм, несумісних із життям", - сказав він.

Ілля Ківа також повідомив, що двох представників "Патріотів" члени бандформувань Азов і Нацкорпус викрали і відвезли в невідомому напрямку.

"Це виклик всьому громадянському суспільству і правоохоронній системі. Це виклик владі і всій нашій країні! Вони сьогодні мають можливість розстрілювати, вбивати, ґвалтувати, грабувати людей і цьому всьому немає кінця і краю! Я вимагаю негайної реакції президента на правопорушення і злочини!", - підкреслив він.

Фото: Facebook Илья КиваФото: Facebook Ілля Ківа

Фото: Facebook Илья КиваФото: Facebook Ілля Ківа

Фото: Facebook Илья КиваФото: Facebook Ілля Ківа

Відео з наслідками нападу опублікував один з телеграм-каналів.

Як повідомляли Українські Новини, поліція за допомогою інсценування запобігла замовленому вбивству жителя Донецької області, який нібито стався на трасі під Пирятином.

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