Хлопців, підозрюваних в обстрілі автобуса з активістами Ківи, затримала поліція

Поліція затримала групу хлопців, яких підозрюють у збройному нападі на автобус членів об'єднання "Патріоти - за життя" під Харковом у Красноградському районі. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів заступник голови міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. "Машини, на яких були нападники - встановлені. У результаті чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області, група нападників тільки що затримана в Красноградському районі Харківської області ", - написав Геращенко. Геращенко підтвердив, що нападники-активісти поранили з травматичної зброї двох активістів. Ще одна людина отримала черепно-мозкову травму. Однак оголошена раніше Іллею Ківою інформація про поранення одного з активістів об'єднання "Патріоти - за життя" не підтвердилася. "У постраждалих - поранення м'яких тканин з травматичної зброї", - уточнив Геращенко. У пресцентр поліції Харківської області повідомив, що під час нападу на автобус постраждали двоє людей. Чи є загиблі, харківські правоохоронці не уточнили. Авто підозрюваних. Підозрювані в нападі на автобус активістів "Патріоти - за життя". Фото: Facebook Антон Геращенко На місці затримання. Фото: Facebook Антон Геращенко Як повідомляли Українські Новини, поліція за допомогою інсценування запобігла замовленому вбивству жителя Донецької області, яки стався на трасі під Пирятином. Київського бізнесмена Ігоря Плекана розстріляли у власному автомобілі. У салоні в той момент знаходився його 7-річний син.