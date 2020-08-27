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27 серпня 2020, четвер, 22:14 8
Події 2020-08-27T23:45:01+03:00
Українські Новини
Хлопців, підозрюваних в обстрілі автобуса з активістами Ківи, затримала поліція

Хлопців, підозрюваних в обстрілі автобуса з активістами Ківи, затримала поліція

Кира Молчанова
Обстріли, Поліція, Травматична зброя
Обстріл.
Обстріл.

Поліція затримала групу хлопців, яких підозрюють у збройному нападі на автобус членів об'єднання "Патріоти - за життя" під Харковом у Красноградському районі.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів заступник голови міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Машини, на яких були нападники - встановлені. У результаті чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області, група нападників тільки що затримана в Красноградському районі Харківської області ", - написав Геращенко.

Геращенко підтвердив, що нападники-активісти поранили з травматичної зброї двох активістів. Ще одна людина отримала черепно-мозкову травму. Однак оголошена раніше Іллею Ківою інформація про поранення одного з активістів об'єднання "Патріоти - за життя" не підтвердилася.

"У постраждалих - поранення м'яких тканин з травматичної зброї", - уточнив Геращенко.

У пресцентр поліції Харківської області повідомив, що під час нападу на автобус постраждали двоє людей. Чи є загиблі, харківські правоохоронці не уточнили.

Автомобиль подозреваемых. Фото: Facebook Антон ГеращенкоАвто підозрюваних.

Подозреваемые в нападении на автобус активистов Підозрювані в нападі на автобус активістів "Патріоти - за життя". Фото: Facebook Антон Геращенко

На месте задержания. Фото: Facebook Антон ГеращенкоНа місці затримання. Фото: Facebook Антон Геращенко

Як повідомляли Українські Новини, поліція за допомогою інсценування запобігла замовленому вбивству жителя Донецької області, яки стався на трасі під Пирятином.

Київського бізнесмена Ігоря Плекана розстріляли у власному автомобілі. У салоні в той момент знаходився його 7-річний син.

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