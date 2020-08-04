На Львівському хімзаводі стався вибух у цеху, вибило вікна в будівлі

У Львові на хімічному заводі пролунав сильний вибух в понеділок, 3 серпня, близько 19:00, вибуховою хвилею вибило вікна. Про це повідомили в ефірі телеканалу 1+1.

Навколо заводу після вибуху пожежі не було, але сильно диміла - повідомляється, що жителі найближчих будинків, які знаходяться на відстані сотні метрів від заводу, дуже злякалися, а очевидці події розповіли, що відразу після вибуху на хімзавод не пускали ні поліцію, ні рятувальників з причини того, що це приватна територія.

Вже після спеціалісти зазначили, що жодної небезпеки для людей немає, оскільки на заводі не робили нічого, що б могло нести загрозу. Там заправляли кисневі балони, які використовують у лікарнях.

"За зовнішніми ознаками не було виявлено горіння. Одна зі стінок компресора не витримала тиску, через це стався вибух. Співробітниками ДСНС були проведені виміри небезпечних хімічних речовин. Небезпечних речовин не виявлено. Для людей ніякої шкоди не буде", – розповів заступник начальника Сихівської державно-пожарноспасательной частині Роман Типу.

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